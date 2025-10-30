Obavijesti

KRIM ISTRAŽIVANJE

Dvoje Puljana su uhitili zbog veće količine amfetamina, marihuane i ecstasyja

Više od 1,2 kilograma amfetamina, preko kilograma marihuane te tablete ecstasyja i lijekove za potenciju policija je zaplijenila od dvoje Puljana osumnjičenih za preprodaju droge, izvijestila je istarska policija

Pulska policija je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom i 26-godišnjakinjom iz Pule koji su utorak oko 14.50 sati na zaustavljeni na Vodnjanskoj cesti. Pregledom njihova automobila policija je primijetila nekoliko paketa s marihuanom i više desetaka kutija lijekova za potenciju. 

Temeljem naloga nadležnog suda policija je potom detaljno pretražila vozilo, ali i prostorije na području Pule koje osumnjičeni koriste i pritom oduzela 1246 grama amfetamina, 1165 grama marihuane, 384 tablete ecstasya, 66 kutija lijekova za potenciju, preciznu digitalna vaga, elektronički uređaji i nekoliko tisuća eura za koje se sumnja da potječu od prodaje droge. 

Također je pronađena i manja količina amfetamina pripremljena za konzumaciju pa je 36-godišnjak i prekršajno prijavljen sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga. 

Osumnjičeni su uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu po dovršetku kriminalističkog istraživanja u srijedu navečer privedeni u pritvorsku jedinicu istarske policije.

