Dvoje Puljana su uhitili zbog veće količine amfetamina, marihuane i ecstasyja

Pulska policija je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom i 26-godišnjakinjom iz Pule koji su utorak oko 14.50 sati na zaustavljeni na Vodnjanskoj cesti. Pregledom njihova automobila policija je primijetila nekoliko paketa s marihuanom i više desetaka kutija lijekova za potenciju.

Temeljem naloga nadležnog suda policija je potom detaljno pretražila vozilo, ali i prostorije na području Pule koje osumnjičeni koriste i pritom oduzela 1246 grama amfetamina, 1165 grama marihuane, 384 tablete ecstasya, 66 kutija lijekova za potenciju, preciznu digitalna vaga, elektronički uređaji i nekoliko tisuća eura za koje se sumnja da potječu od prodaje droge.

Također je pronađena i manja količina amfetamina pripremljena za konzumaciju pa je 36-godišnjak i prekršajno prijavljen sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.

Osumnjičeni su uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu po dovršetku kriminalističkog istraživanja u srijedu navečer privedeni u pritvorsku jedinicu istarske policije.