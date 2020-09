Dvojica muškaraca osumnjičeni su za smrt u Rogotinu: Ubili ga sjekirom u obiteljskoj kući

Osumnjičeni su uhićeni istog dana, te su nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja kasno sinoć, uz kaznenu prijavu, predani pritvorskom nadzorniku...

<p>Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Službe kriminalističke policije PU dubrovačko-neretvanske i policijskih službenika PP Ploče dvojica muškaraca u dobi od 40 i 41 godine osumnjičeni su za ubojstvo, izvijestila je PU dubrovačko-neretvanska.</p><p>Sumnjiče se da su u četvrtak, 17. rujna, u obiteljskoj kući, u Ulici A. G. Matoša u mjestu Rogotin pokraj Ploča, usmrtili 29-godišnjaka zadavši mu veći broj udaraca tupim i oštrim predmetom od kojih je preminuo na mjestu događaja.</p><p>Osumnjičeni su uhićeni istog dana, te su nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja kasno sinoć, uz kaznenu prijavu, predani pritvorskom nadzorniku.</p><p>Lovre Š. (40), najbolji prijatelj ubijenog I.T. (29) iz Igrana, te ujedno vlasnik kuće u kojoj se dogodio zločin je i prvoosumnjičeni je za ubojstvo, neslužbeno se doznaje. Navodno je Lovre priznao nedjelo u prvi tren, kada su policajci stigli pred kuću, no kasnije je u postaji povukao priznanje, odnosno dalje nije ništa govorio. Treći član družine koja se danima zabavljala u obiteljskoj kući gotovo na kraju mjesta, koji je priveden u postaju, je iz Metkovića te se prema prvim informacijama čini da je u grupi bio zadužen za “logistiku”. A navodno je 29-godišnjak ubijen – sjekirom! </p><p>- Imao je sigurno stotinjak što kaznenih što prekršajnih prijava. Lugara je jednom napao u šumi, izbio mu je oko, čovjek je ostao invalid. Stalno je radio ekscese po mjestu, tražio svađu i provocirao, pogotovo kod ljudi koji nisu skloni sukobima. I taj BMW je sad još dobro parkiran kako bi ga inače ostavljao, nasred puta da ne može nitko proći, da se ne mogu kante s otpadom odnijeti... Prije nekoliko godina je u Splitu, na Pujankama zatočio djevojku u stanu, prijetio je aktiviranjem plinske boce. Zbog toga je cijela zgrada evakuirana, a nakon par sati se predao interventnim policajcima. I mi o tome pričamo sutradan ovdje u mjestu, kako ga sad sigurno neće biti neko vrijeme, kad eto ti Lovre rivom! Da se razumijemo, policija radi svoj posao, uhite ga i prijave, ali uvijek nekako izađe na slobodu u roku od najviše par dana. Za to krivimo naše sudstvo, jer se i ovaj zločin mogao spriječiti! - gotovo uglas govore mještani s kojima smo razgovarali.</p>