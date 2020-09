U \u010detvrtak nave\u010der je u obiteljskoj ku\u0107i u Rogotinu ubijen 29-godi\u0161njak, dok su dva mu\u0161karca koja se dovode u vezu s doga\u0111ajem uhi\u0107ena te se nalaze u Policijskoj postaji\u00a0Plo\u010de na kriminalisti\u010dkom istra\u017eivanju, slu\u017ebeno su priop\u0107ili\u00a0iz PU dubrova\u010dko-neretvanske.\u00a0Kako neslu\u017ebeno doznajemo, rasjekli su mu glavu sjekirom. Jedan od napada\u010da je uhi\u0107en odmah na licu mjesta, a drugog su tijekom no\u0107i tra\u017eili policajci s dugim cijevima po Predolcu iznad Metkovi\u0107a. Priveli su ga\u00a0u petak ujutro.

Lovre \u0160. (40), najbolji prijatelj ubijenog I.T. (29) iz Igrana, te ujedno vlasnik ku\u0107e u kojoj se dogodio zlo\u010din je i prvoosumnji\u010deni je za ubojstvo, neslu\u017ebeno se doznaje. Navodno je Lovre priznao nedjelo u prvi tren, kada su policajci stigli pred ku\u0107u, no kasnije je u postaji povukao priznanje, odnosno dalje nije ni\u0161ta govorio. Tre\u0107i \u010dlan dru\u017eine koja se danima zabavljala u obiteljskoj ku\u0107i gotovo na kraju mjesta, koji je priveden u postaju, je iz Metkovi\u0107a te se prema prvim informacijama \u010dini da je u grupi bio zadu\u017een za \u201clogistiku\u201d. A navodno je 29-godi\u0161njak ubijen \u2013 sjekirom!\u00a0

\u0160to se to\u010dno dogodilo, kako je do\u0161lo do sukoba koji je zavr\u0161io tragi\u010dno, za sada se tek pretpostavlja do okon\u010danja istrage \u2013 no, vjerojatno je sva\u0111a izme\u0111u trojke eskalirala, poja\u010dana konzumacijom alkohola ili opojnih droga. Tako pretpostavljaju prvi susjedi, koji zapravo nemaju lijepe rije\u010di za osumnji\u010denog...

- Imao je sigurno stotinjak \u0161to kaznenih \u0161to prekr\u0161ajnih prijava. Lugara je jednom napao u \u0161umi, izbio mu je oko, \u010dovjek je ostao invalid. Stalno je radio ekscese po mjestu, tra\u017eio sva\u0111u i provocirao, pogotovo kod ljudi koji nisu skloni sukobima. I taj BMW je sad jo\u0161 dobro parkiran kako bi ga ina\u010de ostavljao, nasred puta da ne mo\u017ee nitko pro\u0107i, da se ne mogu kante s otpadom odnijeti... Prije nekoliko godina je u Splitu, na Pujankama zato\u010dio djevojku u stanu, prijetio je aktiviranjem plinske boce. Zbog toga je cijela zgrada evakuirana, a nakon par sati se predao interventnim policajcima. I mi o tome pri\u010damo sutradan ovdje u mjestu, kako ga sad sigurno ne\u0107e biti neko vrijeme, kad eto ti Lovre rivom! Da se razumijemo, policija radi svoj posao, uhite ga i prijave, ali uvijek nekako iza\u0111e na slobodu u roku od najvi\u0161e par dana. Za to krivimo na\u0161e sudstvo, jer se i ovaj zlo\u010din mogao sprije\u010diti! - gotovo uglas govore mje\u0161tani s kojima smo razgovarali, dok po Rogotinu prolaze patrolna vozila s policajcima. Sigurno su u potrazi za o\u010devicima ili detaljima koji bi rasvijetlili brutalan zlo\u010din. O motivima puno ne dvoje susjedi: tko zna \u201cna \u010demu su\u201d bili svi zajedno, lako im se u takvom stanju posva\u0111ati ili im se ne\u0161to pri\u010dinilo... Nakon zavr\u0161etka obrade u policiji, vjerojatno \u0107e obojica biti privedena pred \u017dupanijsko dr\u017eavno odvjetni\u0161tvo u Dubrovniku.

