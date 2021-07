Dvojica zaposlenika splitske komunalne tvrtke Čistoća pali su na testu za droge. Naime, kod njih je ustanovljena prisutnost više vrsta droga. Dobili su izvanredan otkaz.

- Redovito provodimo kontrole zaposlenika na alkohol i narkotike i postupamo u skladu s pravilnikom - kazao je direktor Čistoće Lukša Regjo za Dalmatinski portal.

U tri izvanredne kontrole za drogu, Čistoća je nasumice odabrala sedam ili osam zaposlenika te ih poslala na Medicinu rada. Ako se na testu vidi da je droga prisutna u organizmu, zaposlenici se šalju na Zavod za sudsku medicinu na kontrolu urina i krvi čiji nalazi imaju snagu dokaza i mogu se koristiti na sudu.

Do sada su u Čistoći imali tek manji broj slučajeva u kojima su zaposlenici bili pod utjecajem alkohola, no nitko nije ponovio to. No, ukoliko se ponovi, slijedi otkaz. Prema pravilniku, zaposlenik se, u slučaju prvog puta, šalje na niže plaćeno radno mjesto te mu se, ovisno o koncentraciji alkohola, odbija od plaće nekoliko mjeseci.