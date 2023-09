Dvojicu Boysa pustili na slobodu do odluke u izručenju u Grčku: Ne smiju napuštati Hrvatsku...

Dvojica BBB-a koje zbog sudjelovanja u neredima u Ateni traži Grčka puštena su da se do odluke o predaji na osnovu Europskog uhidbenog naloga brane sa slobode. Određene su im mjere opreza i ne mogu napuštati Hrvatsku, javlja Dnevnik.hr.

Trećem članu BBB-a će u nedjelju biti održano ročište i za njega je zatražen istražni zatvor. Jedan od traženih Boysa je u subotu odveden u istražni zatvor na osnovu odluke suda u Velikoj Gorici.

Podsjećamo, grčke vlasti zatražile su europskim uhidbenim nalogom uhićenje deset Bad Blue Boysa zbog nereda u Ateni. Za sada se neslužbeno doznaje kako je riječ o navijačima koji su bili registrirani prilikom ulaska u Grčku, a njihova je imena grčkim vlastima dostavio hrvatski MUP prije nego što su krenuli u Grčku, ali su oni nakon nereda uspjeli napustiti tu zemlju. Grčke vlasti ranije su rekonstruirale da je većina njih prvo trajektom otputovala u Italiju te se kopnenim putem vratila u Hrvatsku.

Među onima čija su imena bila na popisu navijača koji su se vratili su i neki istaknuti vođe Bad Blue Boysa, za koje se spekuliralo da su također sudjelovali u neredima ili imali značajnu ulogu u tučnjavi i incidentima koji su završili smrtonosnim ozljedama Michalisa Katsourisa.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL (ilustracija)

Hrvatski odvjetnik Ljubo Pavasović Visković kazao nam je u subotu da Županijsko državno odvjetništvo koji provode europske uhidbene naloge određuju lišenje slobode osoba za koje je taj nalog došao.

- Slijedi njihovo prvo ispitivanje u DORH-u i nakon toga se odlučuje postoji li potreba da ih se predaje trećoj zemlji, stavlja u istražni zatvor ili ne, kaže Pavasović Visković i dodaje:

- To traje dan ili dva, dok se to sve ne odvrti, a do finalne odluke hoće li netko biti predan ili ne obično prođe oko dva mjeseca otprilike.

Dodajmo i kako se u grčkim zatvorima već gotovo dva mjeseca nalazi više od 100 pripadnika BBB-a.