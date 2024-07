'Dvorišta' na Gornjem gradu su otvorila svoja vrata: 'Budite i vi dio najzagrebačkijeg događaja'

Proteklih deset godina imali smo čak 600 glazbenih događanja što je broj kojim se rijetko koja manifestacija može pohvaliti, rekao je Vedran Galić iz G.A.D u ime organizatora kulturno-turističke manifestacije "Dvorišta", koja će se ove godine održati u svom jubilarnom, desetom izdanju.

Manifestacija će biti od 12. do 23. srpnja u gornjogradskim dvorištima, skrivenim gradskim oazama koje za ovu prigodu građanima otvaraju svoja vrata, a organizatori su najavili čak 80 glazbenih programa uživo. Slavica Olujić Klapčić iz Kazapult promocije rekla je kako "posjetitelje ponovno očekuju prekrasni ambijenti, a prilika je to i za upoznavanje povijesti Gornjeg grada i zavirivanje iza gornjogradskih fasada".

- Dvorišta, koja TZGZ podržava od prvog izdanja, svake godine iznova oduševljavaju posjetitelje, obogaćujući našu turističku ponudu i promičući kulturnu baštinu Zagreba. Radujem se što ćemo zajedno proslaviti ovaj veliki jubilej i nastaviti širiti tople emocije i sjajnu atmosferu kroz ovo najzagrebačkije događanje. Zahvaljujem svim sudionicima i posjetiteljima što su proteklih deset godina bili dio ove jedinstvene priče, doprinijevši svojim sudjelovanjem da Dvorišta postanu istinski simbol urbane kulture i druženja u Zagrebu - rekla je Direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba Martina Bienenfeld i otkrila novitete.

Zagreb: Konferencija za medije povodom 10. izdanja manifestacije Dvorišta | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- To je Kuća karikature Oto Reisenger u Radićevoj, Palača Oršić - Učenički dom Marije Jambrišak u Opatičkoj, dvorište Gimnazije Tituša Brezovačkog s ulazom s Jezuitskog trga i dvorište Palače Magdalenić-Drašković-Jelačić u Demetrovoj. Oko 40 posto svih putovanja na koja se odlučuju Europljani povezano je s kulturom, tim više Turistička zajednica ima mandat podržavati ovakve projekte - rekla je Bienenfeld.

Zamjenica gradonačelnika Danijel Dolenec rekla je da su Dvorišta snažno označila identitet Zagreba i nezaobilazni su dio njegove kulturno-turističke ponude te da se i Zagrepčani osjećaju kao turisti u svom gradu.

- Ova manifestacija koja je postala prepoznatljiv simbol našeg grada, svake nas godine okuplja i povezuje kako bismo zajedno proslavili ljepotu naših dvorišta i stvarali trajne uspomene. Ona je komplementarna ciljevima koje smo si zadali u pogledu kulturne i turističke ponude grada Zagreba. Niz programa i novih inicijativa idu ka tome da kulturu učine dostupnom i otvore vrata znamenitosti najstarijeg dijela grada s ciljem privlačenja nove publike. Istaknula bih i projekt Zagrebački kvartovi kulture koji dovode kulturu u različite dijelove grada. Pozivam sve sugrađane i turiste da posjete zanimljive lokacije na kojima ih čekaju bogati programi i sjajna glazba te u da u ovih 12 dana na 10 lokacija dožive jedan drugačiji Zagreb - rekla je Dolenec.

Zagreb: Konferencija za medije povodom 10. izdanja manifestacije Dvorišta | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Dvorišta su, zaključuju organizatori, za sve od "7 do 77", a zapravo "od 0 do 100", kao i do sada besplatna.