'Dvostruki ubojica Alija ušao mi je u kuću! Na ramenu je nosio pušku, tražio je vodu i rakiju!'

Crnogorska policija već deveti dan intenzivno traga za Alijom Balijagićem (65). Kako prenose tamošnji mediji, osumnjičeni dvostruki ubojica je obio kuću u Grančarevu kraj Bijelog Polja i tamo prespavao. U istoj su kući našli i DNK tragove bjegunca. Balijagića su tražili po šumama, napuštenim kućama, provjeravali su vozila, a napravili su i punktove kroz Vranešku dolinu.

Navodno je bio viđen i u Prijepolju na jugu Srbije. Mještanka iz sela Ivezići kod Prijepolja, nedaleko granice s Crnom Gorom, ispričala je za Dnevni Avaz da je Alija bio u njenoj kući.

Foto: OMK MUP Republike Srbije

- Ušao je kod mene, prvo sam pomislila da je moja sestra, ali onda sam vidjela čovjeka s bradom, kapom na glavi i puškom na ramenu. Tražio je vode, a odmah zatim i rakiju. Nije se dugo zadržao, odmah je otišao - tvrdi mještanka te navodi da ga je prepoznala po slikama.

- Mislim da je to bio on. Ne znam više što da mislim. Jedino što znam je da nas je strah. Ovdje smo mi sestre same, prvi susjedi su daleko - rekla je žena koja tvrdi da ju je Alija posjetio.

Foto: Facebook

Načelnik prijepoljske policije, Željko Kuburović, rekao je da su pripadnici MUP-a, SAJ-a i Žandarmerije u pripravnosti od ranog jutra u potrazi za Balijagićem, ali dodaje da je teren veoma nepristupačan, što otežava akciju.

- Teren je pun uvala i vrtača, što omogućava lako skrivanje i bijeg. Odbjegli dobro poznaje ovaj pogranični prostor. U pitanju je ozbiljan izvršitelj kaznenih djela. MUP poduzima sve potrebne mjere kako bi pronašao Balijagića. Nećemo stati s aktivnostima, to poručujem građanima - zaključio je Kuburović.

Foto: OMK MUP Republike Srbije

Policajcima su na raspolaganju najmodernija oprema, termovizijske kamere, policijski i vojni helikopteri te psi tragači, a sa psima tragačima im u potrazi pomažu i hrvatski policajci. Balijagića, naime, traže zbog dvostrukog ubojstva brata i sestre, Jovana i Milanke Madžgalj u selu Sokolac kraj Bijelog Polja.

Alija Balijagić već je poznat pravosudnim organima kao višestruki prijestupnik, osuđivan za niz kaznenih djela. Najteži zločin u njegovoj evidenciji je silovanje starice, za koje je 2015. osuđen na sedam godina zatvora. Njegovi raniji zločini uključuju provale, pljačke i napade, a naročito su bili usmjereni prema starijim domaćinstvima u Crnoj Gori i Srbiji. Kretanje po planinskim i nepristupačnim područjima omogućilo mu je da izbjegava vlasti, dok je u raznim napadima koristio vatreno oružje.

Foto: OMK MUP Republike Srbije

Jedna od najtežih optužbi koja se vezuje za Balijagića jeste ubojstvo 17-godišnje Aleksandre P. u Priboju. Iako nikad nije osumnjičen zbog nedostatka dokaza, svjedočenje ženske osobe s kojom je viđen te večeri potaknulo je sumnje. Žena je tvrdila da je Alija bio krvav po povratku, ali je njezin iskaz naknadno doveden u pitanje zbog procjene da nije mentalno stabilna.