Dvostruko ubojstvo u Sl. Brodu, susjedi u šoku: 'Bilo je s njim problema, sve mu je smetalo...'

Strašno ubojstvo u Slavonskom Brodu, u ulici Svetog Lovre na kućnom broju 94. U dvorišnoj prostoriji pronađena su tijela mrtvih supružnika K.K. (78) i J.K. (76). Za ubojstvo je osumnjičen muškarac P.K. (45) koji je uhićen, neslužbeno doznajemo da je on njihov sin. Susjedi su u šoku, skoro nitko ne izlazi iz svojih kuća, samo povremeno pogledaju kroz prozor, nisu spremni ništa komentirati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:39 Ubojstvo u Slavonskom Brodu | Video: 24sata/pixsell

- Ne bih ja ništa govorila, osim da smo sa osumnjičenim imali dosta problema. Ti se ljudi nisu ni sa kime družili. On je maltretirao okolo sve susjede, smetali su mu psi, mačke, sve životinje, vikao je da ne može od njih spavati. Bilo nas je strah, zbog njega sam prestala držati svinje, jer se žalio da mu to smrdi. Jako mi je žao što se to dogodilo i u velikom sam šoku – rekla je jedna od prvih susjeda, dodavši da se ubijena ponekad znala požaliti kako joj je sin bolestan te da ga ne može nagovoriti da se ide liječiti.

- U obitelji im je umro jedan sin od karcinoma, koliko znam i ubijeni susjed boluje od karcinoma – rekla je susjeda.

Slavonski Brod: Mjesto dvostrukog ubojstva u Ulici Svetog Lovre | Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

- Bili su to samozatajni ljudi, ubijeni je bio prava dobrica, dok je ubijena bila više zatvorena u sebe kao i njihov sin. On bi prošao i deset puta pored tebe i nikada ne bi pozdravio. Meni osobno nije pravio probleme, ali znam da susjedima jeste. Čak je jednom odnosno njegovoj djeci prijetio sjekirom. On je koliko znam nešto prodavao na slavonskobrodskoj tržnici, ali što konkretno to ne znam – rekao je Branko Mitrekanić.

Svi koji su hitjeli nešto reći potvrdili su da se muškarac čudno ponašao.

- Nisam ga se bojao, ali proći pored njega nije mi bilo ugodno – kaže susjed Branko.

Kako neslužbeno doznajemo osumnjičeni nije živio s roditeljima, živio je na kraju ulice, ali je često dolazio u kuću roditelja i navodno je bio skrbnik majci koja je bolovala od šizofrenije.

Slavonski Brod: Mjesto dvostrukog ubojstva u Ulici Svetog Lovre | Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

- Znate što je radio, sjeo bi na bicikl i odvezao se do prve platane u ulici obišao ju, prešao biciklom na drugu stranu i vratio se kući. U utorak sam sjedio na ogradi nedaleko kuće njegovih roditelja, prošao je pored mene, pozdravio sam ga, ali se on na to nije osvrtao. Sat, dva prije nego se strašno ubojstvo dogodilo bio sam ovdje i čuo sam neku galamu koja je dolazila iz dvorišta. No, nije bilo moje da idem tamo da vidim što se događa, otišao sam i tek sam kasnije sam saznao što se dogodilo, prosto da čovjek ne vjeruje – rekao je Ilija Bartolović.

Slavonski Brod: Mjesto dvostrukog ubojstva u Ulici Svetog Lovre | Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Što je bio razlog da sin nasrne na roditelje još nitko ne zna, niti na koji ih je način usmrtio, pretpostavlja se da je riječ o hladnom oružju. Pošto u tu kuću skoro nitko nije dolazio pretpostavlja se da je počinitelj zločina sam pozvao policiju i prijavio ubojstvo.

Očevidom uz krim istražitelje rukovodi Općinski državni odvjetnik.