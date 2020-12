Bošnjački i hrvatski član državnog vrha te Milorad Dodik koji je trenutačno predsjedatelj Predsjedništva BiH trebali su održati zajednički sastanak sa šefom ruske diplomacije koji je od ponedjeljka u službenom posjetu BiH.

Sergej Lavrov se odmah po dolasku u Istočnom Sarajevu sastao s Dodikom i drugim dužnosnicima iz Republike Srpske a njih su dvojica nakon tog susreta poslali poruke kojima su osudili napore zapadnih država da potaknu reforme u BiH opisujući ih kao pokušaje revizije Daytona i miješanje u unutarnje stvari BiH.

Lavrov se također založio za što brže zatvaranje Ureda visokog predstavnika (OHR) te je podupro blokade koje dolaze iz RS a cilj im je spriječiti da BiH postane članicom NATO saveza.

"Uz dužno poštovanje Ruske Federacije i ministra Lavrova, mi nismo ljudi koji će pristati biti ruski pijun na Balkanu u njihovim obračunima bilo s državama Europske unije ili s NATO-om", kazao je Komšić novinarima u Sarajevu govoreći o razlozima zbog kojih su se on i Džaferović odbili sastati sa šefom ruske diplomacije koji je u službenom posjetu BiH.

Protokolom je bio predviđen sastanak sva tri člana državnog vrha s Lavrovom, no na njemu se pojavio samo Milorad Dodik, sadašnji predsjedatelj Predsjedništva BiH, koji je s šefom ruske diplomacije već razgovarao u ponedjeljak navečer.

Nakon tog sastanka, na kojemu su bili i drugi dužnosnici iz Republike Srpske, Lavrov je pozvao na prestanak angažiranja zapadnih zemalja u BiH optužujući ih da se miješaju u unutarnje poslove te zemlje. Zatražio je i hitno zatvaranje Ureda visokog predstavnika (OHR) te pozdravio nastojanja vlasti RS da spriječe približavanje BiH NATO-u, kojega je optužio za destabilizirajuću ulogu u današnjem svijetu.

Na sastanku u Istočnom Sarajevu nije bilo nikakvog znakovlja BiH, a Dodik je dodatno provocirao izjavom kako je ruski ministar "sada u posjetu RS-u, a sutra će biti u posjetu BiH", na što Lavrov nije reagirao.

'Scenarij koji dovodi u pitanje suverenitet BiH'

Komšić i Džaferović smatraju kako je riječ o pozorno planiranom scenariju kojim se dovodi u pitanje suverenitet BiH kao države.

"Čovjek s tolikim znanjem i iskustvom i silom koja stoji iza njega je netko tko šalje dobro isplanirane poruke, a poruke Rusije su problem", kazao je Komšić.

Posebice je upozorio na neprihvatljivo agitiranje Lavrova protiv članstva BiH u NATO-u unatoč činjenici da su tijela vlasti BiH još 2005. donijele odluku kojom je članstvo u Alijansi postavljeno kao strateški cilj.

"Od ljudi koji tvrde da su naši prijatelji očekujemo da poštuju institucije i ustroj BiH", kazao je Komšić.

Džaferović je kazao kako su on i Komšić razmišljali da ipak odu na sastanak s Lavrovom i sve mu to kažu u lice, no na kraju su presudili kako će činjenica da su se s njim odbili sastati ipak predstavljati jaču poruku.

"Želimo na ovaj način očuvati dostojanstvo i ponos naše domovine BiH", kazao je Džaferović.

Dodao je kako konkretni postupci i ponašanje Lavrova, ali i ruskog veleposlanika u BiH Petera Ivancova pokazuju da Rusija, unatoč načelnim tvrdnjama, ne poštuje Daytonski sporazum i teritorijalni integritet i suverenitet BiH.

"Poštovati Daytonski sporazum znači poštovati sve njegove anekse. Prva stvar je država BiH, njen kontinuitet, institucije, zastava i grb, koji su simboli države i to se mora poštovati. Visoki predstavnik je jedan od aneksa Daytonskog sporazuma, potreban je BiH, a njegov odlazak zagovaraju snage koje zagovaraju secesije i etničke podjele", kazao je Džaferović. On je istaknuo kako unatoč zahtjevima Rusije, koja zapravo podupire stajališta vodstva RS, visoki predstavnik ne može otići iz BiH sve dok se ne promijeni sadašnji ustav a država počne normalno funkcionirati.

Poručio je kako nikakvi pritisci Moskve ne mogu odvratiti BiH od njenih temeljenih vanjskopolitičkih ciljeva odnosno članstva u EU i NATO-u.

"Ovo je poruka da ovakvo ponašanje i ovakva politika... ne ide", zaključio je Džaferović.