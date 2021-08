General bojnik Luka Džanko je za N1 rekao kako ni večeras ni sutra neće biti u Kninu jer nije dobio poziv ni od predsjednika Zorana Milanovića, ali ni od ministra Tome Medveda.

Kaže da ne zna zašto ga Milanović nije pozvao, ali da s Medvedom ne dijeli isti svjetonazor.

- Neću biti ni sutra u Kninu, ali će me vidjeti. Nepozvanom gostu nema mjesta. Ima lijep muzej na tvrđavi, prikazana je Oluja i osam glavnih zapovjednika koji su zapovijedali u Oluji. Jedan od njih je i Luka Džanko koji je sa svojim zbornim područjem Bjelovar prvi izbio forsirajući rijeku Savu na državnu granicu - rekao je Džanko za N1.

Poručio je kako je i sinoć zamolio sina da pogleda u poštanski sandučić, no da poziva nema.

- Znate što je problem? Svake godine uredno sam dobivao pozive i za Maslenicu i Bljesak i Oluju - rekao je i dodao kako ga je bivši ministar Krstičević čak zvao i telefonom. No, otkako je Medved ministar, tvrdi Džanko, nije dobio poziv ni za jednu obljetnicu operacije u kojoj je sudjelovao. Dodao je kako mu je Medved u Okučanima rekao da će se naći i dogovoriti, no da do toga nije došlo.

- Nismo isti svjetonazor, ne pripadam šatorašima, nisam za reviziju povijesti. Da se ostvarila tvorevina za koju se te manje grupe bore, Za dom spremni, moje javljanje danas sa Lastova bilo bi iz Italije, a ne iz Hrvatske - rekao je.

Komentirajući ustaški pozdrav, Džanko je rekao da za to "nema nikakvog opravdanja".

- Nitko vam nije za to. Pojedincima se daje velika šansa, otvara im se prostor. Naši ministri se moraju jasno izjasniti jesu li oni za Dan pobjede poslije Drugog svjetskog rata ili nisu. Ako nisu, kako možeš vršiti reviziju povijesti, a istina se zna - zaključio je.