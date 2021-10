Predsjednik Kluba Socijaldemokrata, bivši SDP-ovac Domagoj Hajduković obrušio se na premijera Andreja Plenkovića zbog njegova bahatog ponašanja i izjava na račun oporbe.

- Premijer nam šalje ljubavne poruke i podsjeća građane tko smo doista mi. E pa ja želim podsjetiti da je u ovom fenomenalnom mjestu za život, HDZ itekako koruptivna stranka - poručio je Hajduković pa nabrojao niz problema s kojima žive građane, a na koje Vlada ne reagira.

- U toj fenomenalnoj zemlji za život imamo premijera koji na moguće divljanje rata kredite kaže "pa nećemo skakati na prvu loptu." Kad HNB da ovakve izjave, meni to nije prva lopta, to je minuta do kraja utakmice. U toj fenomenalnoj državi se ne skače na prvu loptu ni kad je obnova u pitanju, nakon više od godinu dana nije ni prva lopata zakopana. Poljoprivreda je na koljenima, stočari u velikoj krizi, a premijer valjda čeka da sve propadne pa će donositi mjere. U toj fenomenalnoj državi divljaju cijene goriva, inflacija je nešto će se evidentno desiti, cijene hrane rastu, a Vlada ne radi ništa. Ograničava cijene goriva i to je to - poručio je dodavši kako je fenomenalni odgovor Vlade da odgovora na sve to nema.

- Fenomenalni koruptivni HDZ ne radi ništa - zaključio je.