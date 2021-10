Nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

- Ključno je okončanje ove faze procesa unutarstranačkih izbora - rekao je Plenković na početku i čestitao onima koji su dobili povjerenje na izborima, prenosi N1.

- Druga tema bila je presuda Vrhovnog suda. HDZ će podmiriti, kad dobije službenu presudu, novčani iznos koji će uplatiti u državni proračun - dodao je.

Komentirao je i izjave guvernera HNB-a Borisa Vujčića.

- Cilj političkih nastupa onih koji imaju šešir na glavi, važnu dužnost, taj je da govore istinu, ali ne da kreiraju paniku u javnosti. Nije mi jasno kako je ta tema postala aktualna. Njegova zamjenica je danas rekla da Europska središnja banka neće dirati kamate još dvije godine. Ne moramo skakati na prvu loptu… - rekao je Plenković.

Komentirao je i odabir Petra Pripuza za zbrinjavanje biootpada u Zagrebu.

- Mislim da cijela ta politička platforma svakog dana sve više shvaća što znači transformacija iz NGO-a u stranku. Buncati u oporbi je jedno, donositi odluke nešto deseto. Naučit će kroz mandat. Zagreb je jednako moj kao i onih koji su podržali Možemo. Neka gradska vlast objasni zašto neka obećanja ne može ispuniti - rekao je Plenković.

- Stvorila se smiješna medijska optika. Herman je predsjednik gradske organizacije godinu dana. Puni mandat počinje danas, nisam iznenađen rezultatima - rekao je komentirajući unutarstranačke izbore u Zagrebu.

- Nisu to tako slabašne kompanije da ne mogu izdržati mjesec dana - komentirao je Plenković o Vladinoj odluci da smiri rast cijena goriva.

Komentirao je i ujedinjenu oporbu koja je opstruirala rad Sabora zbog rasprave o izboru ravnatelja HRT-a.

- Već sam to nazvao događanjem naroda, cirkusom na valu zbivanja prošlog tjedna, homogenizacija, ljubav, jedinstvo između Benčić i Hasanbegovića, Grmoje i Hajdukovića, to je ljubav koja cvate. Želimo im svu sreću u toj zaljubljenosti. Očekujem sutra raspravu. Što se nas tiče, stvar je na Dnevnom redu., Smiješno mi je da ta ekipa lijevih i desnih, kao na predsjendičkim izborima što su radili da Grabar-Kitarović ne dobije mandat, neka birači desnice shvate da je sve to jedno te isto. Procedura izbora ravnatelja HRT-a utvrđena je u vrijeme SDP-a. G. Šveb je, koliko vidim, imao najbolji program, ne vidim zašto ih to toliko muči - rekao je Plenković.

Komentirao je i izjave Kristijana Olujića koji je kazao kako je izbor Radovana Dobronića za šefa Vrhovnog suda Plenkovićev poraz.

- On je briljantan analitičar i pravnik. Kako on zna da Dobronić nije bio moj izbor? Svašta je on nalupetao u izjavama, jako ga cijene u pravnim krugovima. Dobronić je dobio povjerenje, čovjek je od integriteta, ima kvalifikacije, ja mu želim uspjeh. Ne mogu biti protiv njega, on je iz moje Jelse. Po zavičaju, iz mog kuta, mi smo pobijedili - rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na stanje u BiH.

- Izbori u BiH su za godinu dana, ovo bi trebala biti završna faza dogovora o izmjeni izbornog zakona. Ne bi smjelo dolaziti do situacije da jedan narod drugome bira predstavnika u predsjedništvu. Do 2006. se to nikad nije dogodilo. Želimo postići dogovor da sva tri konstitutivna naroda u BiH budu istinski ravnopravni, a ne da se jedan narod osjeća kao da je u podređenom položaju. Sutra ću primiti g. Čovića, vidjet ćemo kakva je situacija - poručio je Plenković.