Efraim Zuroff: "Izraelski avioni u Kninu bili su loša poruka"

Direktor Centra Simon Wiesenthal iz Jeruzalema Efraim Zuroff nazvao je u ponedjeljak u beogradskom tisku sudjelovanje zrakoplova izraelskih snaga tijekom nedavne obljetnice Oluje u Kninu lošom porukom i ocijenio kako Izrael ne treba na taj način biti uključen u politiku na Balkanu.

Nije dobra poruka kada zrakoplovi zrakoplovstva izraelskih snaga sudjeluju u događaju iz prošlosti u kojem su protjerane stotine tisuća ljudi iz svojih domova. Ne trebamo biti na taj način uključeni u takvu politiku na Balkanu, poglavito imajući na umu da do ove godine nijedna inozemna vlada nije sudjelovala na tim događajima u Hrvatskoj", izjavio je Zuroff u intervju Večernjim novostima.

Na službeno objašnjenje Tel Aviva da su zrakoplovi letjeli u okviru vojne suradnje Hrvatske i Izraela, Zuroff je podsjetio na komercijalni ugovor o kupnji zrakoplova, rekavši kako nema nikakvih saznanja o sporazumima koji su u svezi s vojnom ili strateškom suradnjom između Izraela i Hrvatske.

"Znam samo da postoji dogovor o prodaji 12 zrakoplova F-16 Hrvatskoj. Ne mogu vjerovati, niti prihvatiti da sudjelovanje na obilježavanju operacije 'Oluja' ima veze s vojnom i strateškom suradnjom, niti bi to trebalo imati veze", ocijenio je Zuroff.

On se nada da sudjelovanje izraelskih dužnosnika na skupu u Kninu neće poremetiti dobre odnose Srbije i Izraela.

Na podsjećanje da su, osim predstavnika Izraela, u Kninu nazočili i dužnosnici SAD te na pitanje: "Je li to signal da se Europa i svijet spremaju oprostiti Hrvatskoj Oluju?", Zuroff je odgovorio da "u ovom trenutku to tako izgleda". "Ali nadam se da se to ipak neće dogoditi. Ne bi se ni trebalo, niti smjelo to dogoditi".

Komentirajući odnos prema ustaštvu i zločinima NDH u današnjoj Hrvatskoj, Zuroff kaže kako je to "pitanje za aktualne hrvatske vođe, a posebno predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović".

"Mnogi ljudi u Hrvatskoj su nedvosmisleno antifašisti, ali problem je što i dalje ima mnogo Hrvata koji pozitivno gledaju na ustaštvo", ocijenio je Zuroff.

On je sugerirao da treba snimiti film o Jasenovcu i ustaškim zločinima, objašnjavajući zašto u svjetskoj historiografiji nema puno podataka o razmjerima ustaških zlodjela u tom logoru.

"O koncentracijskom logoru Jasenovac treba snimiti film za široke mase, jer ljudi na Zapadu nisu čak imali priliku ni mnogo pročitati o događajima u Jasenovcu u vrijeme NDH. Problem predstavlja i to što su taj logor oslobodili jugoslavenski partizani, a ne saveznički vojnici, sve žrtve bile su iz Jugoslavije i većina sjećanja preživjelih, kao i sva istraživanja, bila su tada na srpskohrvatskom jeziku, a gotovo ih i nema na engleskom jeziku", rekao je ovaj izraelski lovac na naciste.

On je ukazao i na neslaganje između Srba i Hrvata o broju žrtava, naglasivši kako to "ljudima izvan Balkana dodatno otežava pokušaj da spoznaju obujam jasenovačkih zločina".

Zuroff je rekao i da su Austrija i Njemačka dvije zemlje u kojima se i danas uglavnom kriju nacistički zločinci iz Drugog svjetskog rata, te da je Njemačka "jedina zemlja koja još naporno radi na kaznenom gonjenju nacističkih ratnih zločinaca".