Izrael poručio Srbiji: Evo zašto su F-16 bili na proslavi 'Oluje'

Nakon kritika Srbije na sudjelovanje izraelske delegacije u obilježavanju vojno-redarstvene akcije Oluja u Kninu, oglasilo se izraelsko veleposlanstvo u Beogradu:

- Hrvatska je kupila zrakoplove F16 od Izraela, a njihovo učešće je u isključivoj vezi sa ovim kupoprodajnim ugovorom. Ono nema nikakve političke elemente niti bilo kakve veze sa povijesnim odnosima između Srbije i Hrvatske - stoji u priopćenju koje prenosi B92.

U priopćenju dalje dodaju kako Izrael izuzetno cijeni prijateljstvo sa Srbijom, što dokazuje službeni posjet predsjednika Rivlina prije dva tjedna.

- Tijekom posjeta, predsjednik je bio duboko dirnut, ukazavši na snažne veze i prijateljstvo sa Srbijom. Predsjednik je također izrazio jasan stav kada je riječ o sjećanju na prošlost, napominje se u priopćenju.

U tom smislu, čvrsto prijateljstvo koje postoji između Izraela i Srbije nikada i ni na koji način neće biti ugroženo, istaknula je izraelska ambasada.

Podsjetimo, veleposlanik Srbije u Izraelu Milutin Stanojević izjavio je jučer kako je Srbija duboko razočarana sudjelovanjem izraelskih pilota i borbenih zrakoplova u obilježavanju obljetnice oslobodilačke operacije 'Oluja' dodavši kako to nije prijateljska gesta prema Srbiji.

- Mi žalimo zbog egzodusa. Više od 2.500 ljudi je izgubilo život. Za mnoge od njih se ne zna gdje počivaju. Više od 250.000 ljudi je pobjeglo iz Hrvatske, pretežito civila. Ovo nije vrijeme ni mjesto gdje bi neka druga zemlja trebalo sudjelovati, rekao je srbijanski veleposlanik za izraelski list Times of Israel.

Efraim Zuroff, poznati jeruzalemski 'lovac na naciste', također se bio oglasio na ovu temu putem Twittera:

- Vrlo sam uznemiren što će borbeni avioni izraelskih zračnih snaga sudjelovati u obilježavanju operacije Oluja tokom koje je Hrvatska protjerala 250.000 Srba iz njihovih domova u Hrvatskoj. Do danas nijedna strana zemlja nije nikada sudjelovala.

Very upset that Israeli AirForce jets will be flying in event to mark “Operation Storm” during which Croatia expelled 250,000 Serbs from their homes in Croatia. Until today no foreign country has ever participated!!