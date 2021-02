Trend prisutan prethodnih godina ne samo u Sjevernom Porajnju i Westfaliji već i u cijeloj Njemačkoj i pogađa obje velike kršćanske crkve u toj zemlji. I katoličku i evangeličku.

IT specijalisti Okružnog suda u Kölnu u petak su aktivirali dodatne datume i rokove za izlazak iz Katoličke crkve, nakon čega je server odmah pao.

Svi termini su u rekordnom vremenu razgrabljeni. Sud trenutno daje 1.000 termina mjesečno za napuštanje Crkve, mada je potražnja za ovim terminima na razini biskupije znatno veća. Od ožujka Okružni sud želi ponuditi svakog mjeseca još po 500 termina. Prilikom zakazivanja sastanka nitko ne mora navesti iz koje crkve želi izaći – niti razloge za to, piše Deutsche Welle

Ipak, logično je pretpostaviti , navodi se dalje u članku DW-a, da je nagli regionalni porast broja ljudi koji napuštaju crkvu u Kölnu povezan sa skandalom oko kardinala Rainera Marie Woelkija. Poglavaru nadbiskupije u Kölnu predbacuje se pokušaj zataškavanja incidenata seksualnog zlostavljanja u Katoličkoj crkvi. Konkretni razlog je ekspertiza koju kardinal ne želi objaviti.

Rekordna 2019. godina

Naime, 2019. godine je više od 250.000 kršćana napustilo katoličku ili protestantsku crkvu. Bila je to rekordna godina do sada. Otprilike polovica ljudi, koji žive u Njemačkoj i dalje su članovi jedne od ove dvije crkve. To što se broj onih koji napuštaju članstvo u crkvi može tako precizno utvrditi je njemačka specijalnost.

U Njemačkoj se službeno obrazlaže izlazak iz crkve i to ne predstavnicima crkve već predstavnicima nadležne državne vlasti, objašnjava u članku Deutsche Welle.

Budući da su obje velike kršćanske crkve javno-pravne ustanove, država za njih ubire crkveni porez u visini od najmanje osam ili čak devet posto od poreza na dohodak. Tko plaća porez na dohodak 10.000 eura, taj 800 do 900 eura plaća i crkveni porez, ako je član neke crkve. Oni koji više zarađuju plaćaju po nekoliko tisuća eura crkvenog poreza godišnje. Taj porez otpada izlaskom iz crkve i to je mnogima u Njemačkoj posebno "privlačno".

Talijanske bazilike su sve praznije

I u drugim europskim zemljama opada povezanost ljudi s "njihovom" crkvom - posebno katoličkom. Na primjer Italija, duboko katolička zemlja s Vatikanom u srcu glavnoga grada, ne naplaćuje nikakav crkveni porez. Ali u njoj postoji "porez na mandat" koji svi plaćaju i kod kojeg porezni obveznik može utvrditi kome novac ide: na primjer crkvi ili drugoj socijalnoj službi ili instituciji. Ono što posebno pada u oči: broj poreznih obveznika koji favoriziraju Katoličku crkvu opada. Taj pad je donedavno iznosio oko 30 posto.

U Španjolskoj nije moguće napustiti Crkvu

Španjolska je također izrazito katolička zemlja i ovdje također morate uzeti u obzir određene faktore ako želite znati koliko se „ovaca udaljilo od stada". Teško je i definirati tko je član crkve, a tko nije. Jer Španjolska ne predviđa "napuštanje" crkve. Ni crkva ni država ne nude građanima administrativni akt koji to regulira na način na koji je to uređeno u Njemačkoj. Svako malo ponetko zatraži da se njegovo ime izbriše iz crkvene evidencije zbog zaštite podataka - to bi se moglo protumačiti "izlaskom iz članstva u crkvi".

Kriza identiteta u Poljskoj

Više od 90 posto stanovnika Poljske su rimokatolici. Svete mise su obično mnogo posjećenije nego u mnogim zapadnoeuropskim zemljama, barem je to bilo tako do izbijanja pandemije korone. Pa ipak, crkva više nema ulogu koju je imala u socijalističkoj Poljskoj: tada je prakticiranje vjere bilo izraz otpora prema režimu. Stručnjaci primjećuju da u zemlji kriomice dolazi do sekularizacije.

S obzirom na to da ni u Poljskoj ni u Španjolskoj ne postoji pravni akt za napuštanje crkve - početkom 2010. se nekoliko sudova bavilo upravo ovim pitanjem - a s obzirom da ne postoji ni crkveni porez, teško se u apsolutnim brojevima može izraziti postotak onih koji u tim zemljama okreću leđa crkvi.

U Poljskoj vlada i veliko negodovanje zbog neriješenih slučajeva zlostavljanja od strane svećenika. Pored toga, mnogi mladi ljudi protive se snažno izraženom vjersko-nacionalnom narativu koji prevladava u zemlji i kojeg utjelovljuje vladajuća stranka PiS ("Pravo i pravda").

- .Teško nam je istražiti koji su točno motivi za to. Ali ono što sa sigurnošću možemo reći je da se tu radi o kontinuiranom trendu - kazao jedirektor studije Antoni Głowacki iz CBOS-a.

Mnogi Irci žele napustiti Crkvu

Formalno, crkva u Irskoj još uvijek ima snažnu poziciju. Prema popisu stanovništva iz 2016. godine, 78 posto Iraca sebe je opisalo kao katolike. U 2010. godini bilo ih je 88 posto, a u 1971. čak 93 posto. I ovdje je jasan negativan trend. I na Zelenom otoku Crkva je u očima mnogih izgubila povjerenje.

Mnogi Irci osjećaju želju i da formalno-pravno napuste Katoličku crkvu. Tu pretpostavku potkrjepljuje veliki uspjeh web stranice "countmeout.ie", koja je u međuvremenu offline. Između ostalog, tamo je postojao PDF obrazac koji su katolici mogli koristiti kao pisani dokument odnosno izjavu o napuštanju crkve.

Deutsche Welle podsjećaju na skandale vezanu za Katoličku Crkvu u Irskoj

Slučajevi seksualnog zlostavljanja također udaljili katolike od njihove crkve. Na primjer, sustavno zlostavljanje djece u Dublinskoj biskupiji, dokumentirano u "Murphyjevom izvještaju" iz 2009., izazvalo je bijes, a tek u siječnju 2021. je objavljeno da je smrtnost djece u katoličkim domovima za majke i djecu bila nerazmjerno velika sredinom 20. stoljeća. Prema izvještajima, mnoge djevojčice i dječaci tamo su umrli od respiratornih ili gastrointestinalnih bolesti, a masovna grobnica s dječjim tijelima, sahranjenim između 1920. i 1960., čak je pronađena u dvorištu jedne kuće u selu Tuam.

Biskup iz Galwaya, Eamon Casey je 1992. morao priznati da je otac jednog muškog djeteta.

Kršteni čovjek zauvijek ostaje kršćanin

Izlazak iz crkve je u Irskoj, kao i u drugim zemljama u kojima država ne nudi izlaz, de facto onemogućila sama Crkva 2009. godine. Katolička crkva je tada izbrisala sve napomene o mogućnosti povlačenja iz kanonskog prava.

Međutim, postoji jedna stvar oko koje se teolozi i kanonski pravnici slažu bez obzira na zemlju i konfesiju: a to je da se krštenje ne može poništiti, čak ni u zemljama poput Njemačke, gdje je izlazak iz crkve zakonski moguć. Kršteni čovjek, s crkvenoga gledišta, zauvijek ostaje kršćanin, navodi Deutsche Welle.