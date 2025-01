Ekipa na Ozempicu profitirat će zbog Grenlanda, a Musk zbog ukidanja subvencija za e-vozila!

Trump nije razočarao. Dapače. Očekivali smo kaos. I već je njegova presica u Mar-El-Lago tjedan dana prije inauguracije ispunila sva očekivanja, pa i daleko više od toga. Još i nije bio službeno predsjednik, a već je vodio vanjsku politiku, sastajući se sa Zelenskim u Parizu, i delegirajući pritisak na Netanyahua svom dugogodišnjem prijatelju, milijarderu, kućevlasniku Steve Witkoffu. U dva sata uobičajenih objeda o migrantima i propaloj Bidenovoj ekonomiji, uspio je svojim komentarima dići buru u svijetu i zaoštriti odnose sa nekoliko najbližih američkih trgovinskih i političkih partnera.

Najavio je da će preimenovati Meksički zaljev u Američki zaljev. Nekoliko dana kasnije, meksička predsjednica, Claudia Sheinbaum, je pokazala da ima smisla za takav humor pozirajući ispred zemljopisne karte gdje su južne države SAD-a preimenovane u Meksička Amerika. Meksiko mu nije bio dovoljan, nego je, još onako usput, u revijalnom tonu, napomenuo da je granica izmedju SAD-a i Kanade arbitrarna i artificijelna?. A koja granica nije Podsjetimo da je Milošević tako govorio za avnojske granice u SFRJ i kako je to završilo.

Grenland

Konkretnije je zatražio da Danska ustupi Grenland SAD-u, jer ga SAD treba iz sigurnosnih razloga i da Panama vrati kanal SAD-u, umjesto što ga je ustupila Kini. Iako ti zahtjevi izgledaju kao njegovi i novi, oni to nisu, jedino ih je on spreman tako bezobrazno i javno izreći. Njegov bezobrazluk i ne obaziranje na diplomatske norme je upravo razlog zašto je izabran, na kraju krajeva. U odgovorima na pitanja novinara nije isključio upotrebu vojne sile. Iako je ranije rekao da Dansku ipak ne bi napao, nego samo ekonomski kaznio visokim carinama na njihove proizvode.

SAD žele Grenland još od 1812. Tada su još bili u ratu sa Ujedinjenim Kraljevstvom, a Kanada je bila britanska kolonija, koju su željeli opkoliti preuzimanjem Aljaske i Grenlanda. Aljasku su kupili od Rusa. A Grenland na kraju nisu, jer su radije od Danaca kupili Djevičanske otoke, koji su im se tada činili strateški važnijima. Nekoliko puta poslije su htjeli kupiti Grenland, ali ga Danska nije htjela prodati. Napokon, kad je Hitler okupirao Dansku, a time i Grenland, SAD su poslale mornaricu i zaposjele Grenland vojno još 1941. I od tada je tamo jedna od gobalno najvažnijih američkih vojnih baza (nekad Thule, sada Pituffik).

Tako da danas Amerika zapravo ne mora slati vojsku da okupira Grenland, jer ga je vojno okupirala još pred 80 godina. Danska je taj aranžman legalizirala kad su ušli u NATO. Američka nacionalna sigurnost je već adekvatno zaštićena tim aranžmanom. No, Grenland je atraktivan oligarsima oko Trumpa zbog resursa i zemlje. S globalnim zatopljenjem bit će ugodnije živjeti tamo. A postoje i vrijedne zalihe lantanida i uranijuma u rudniku Kvanefjeld. Danska je međutim spora s razvojem tih resursa, a lokalno stanovništvo je zadojeno ekologijom i zaštitom prirode, dok su američki tajkuni nestrpljivi da počnu kopat.

Lokalci bi željeli nezavisnost od Danske (ali i od Amerike), no ne mogu preživjeti bez pola milijarde eura koje im Danska svake godine šalje. Štedljivi danski konzervativci bi rado prestali slati taj novac. A američki oligarsi se nude da to nadomjeste višestruko ulaganjima u rudnike i nekretnine. Kao i drugdje u svijetu, Trump je i na Grenlandu putem socijalnih mreža indoktrinirao sektu sljedbenika, koji sada rade na normalizaciji ideje da se Grenland ustupi SAD-u. A što Danska izvozi u SAD da se može ocariniti? Danski Novo-Nordisk proizvodi Ozempic! SAD, zemlja sa 75% pretilog stanovništva, proždire Ozempic: 15 milijuna ljudi (6% stanovništva) ima recept za Ozempic. Jedna doza košta skoro tisuću dolara. Visoka carina će samo produbiti krizu pretilosti u SAD-u.

Panama

Panamski kanal su izgradili Amerikanci tokom mandata predsjednika McKinleya, koji je Trumpu uzor, i kojeg Trump želi emulirati (tokom inauguracije je najavio da će vratiti ime najvišem vrhu Aljaske Mt McKinley, kojeg je Obama preimenovao u starosjedilačko ime Mt Denali tek 2015.). Predsjednik Carter je ustupio kanal Panami za jedan dolar, pod ugovorom da kanal mora ostati neutralan i svima jednako omogućivati prolaz. Kao ni Grenland, ni Panamu ne treba vojno okupirati. Panama nema vojsku. I neutralnost panamskog kanala je ugovorno pod zaštitom američke mornarice.

No, luke na obje strane kanala su u vlasništvu kineskih kompanija. I to je Trumpu trn u oku. I u tome zaista malo podsjeća na McKinleya i američke političare te generacije (s prijelaza na 19. u 20. stoljeće): u zadnjih 100 godina američki predsjednici nisu spominjali takve geopolitičke aspiracije. U biti radi se o povratku na žargon imperijalizma.

Nova Oligarhija

Tehnofeudalni oligarsi su prirodni saveznici u neoimperijalnom prestrojavanju svijeta, i u tome se Trumpu rado pridružuje najbogatiji čovjek na svijetu, supredsjednik Elon Musk, koji je već tvitao da bi kralj Charles trebao raspustiti britanski parlament i maknuti izabranog premijera Starmera, te kako je AfD stranka jedini spas za Njemačku, potonju izjavu potcrtavši nedvojbenim fašističkim pozdravom na dan Trumpove inauguracije. Dok je, kako je Sean Spicer, njegov prvi press sekretar primjetio, Trumpova inauguracija 2017. bila obiježena milijunskim prosvjedima i dočekana na nož od državnog aparata i poslovnih elita, inauguracija 2025. prošla je 'dostojanstveno' uz gotovo potpunu rezignaciju oporbe i natjecanje tajkuna tko će mu više podilaziti i dublje se pokloniti, kao trijumfalni povratak u Washington na repovima primirja u Gazi i odlaganja zabrane TikToka.

Tokom predinauguracionog slavljeničkog raspoloženja svi su se trudili učiniti sve da se umile Trumpu, koji je presicu bio završio time da će se vrata pakla otvoriti ako ne dobije što želi do inauguracije. Tjednima milijarderi i političari hodočaste pokloniti se Trumpu u Mar-El-Lago i poljubiti skute. Tajkuni prinose žrtve. Mark Zuckerberg, koji je prije četiri godine, da se uliže Bidenovoj administraciji, uveo fact checking, sad, da bi se ulizao Trumpovoj, uklanja fact checking i vraća “slobodu” na Facebook i Instagram.

Gaza

Netanyahu je Trumpu poklonio zaslugu za primirje na Bliskom Istoku. Rat u Gazi je koštao Kamalu Harris stotine tisuća glasova. Po prvi puta u povijesti većina američkih Muslimana nije glasala za Demokrate: naših Bosanaca, Kosovara, ali i Arapa. Trumpov prvi mandat bio je obilježen zabranom putovanja iz muslimanskih zemalja. Ovaj je započeo zaustavljanjem krvoprolića u Gazi. Bidenova administracija punih godinu dana bezuspješno pokušava dogovoriti primirje. I sad Trump pošalje svog frenda Stevena Witkoffa da malo popriča s Bibijem. I najednom primirje.

Na dan prije inauguracije Hamas počinje puštati taoce. Ispada da je Trump zaslužan za pregovore koje Blinken vodi već godinu dana. Neizbježno sam imao deja-vu na inaguraciju Ronalda Regana kad je tako Homeini počeo puštati taoce iz američke ambasade u Teheranu, tako da izgleda da je Reagan zaslužan. Dakle, Republikanci su takve svinjarije radili i ranije. Nije čudo da je Jimmy Carter naprasno umro od muke u stotoj baš sada.

TikTok

A Shou Chew, ceo TikToka, se potrudio stvoriti dojam da je Trump vratio TikTok Amerikancima. I time zaslužio da sjedi na inaguraciji u društvu američkih tehnobarona. Tik Tok, kao i Facebook i X i Google su predstavnici te nove postkapitalističke ekonomije koju Varoufakis naziva tehnofeudalizam jer se zasniva na renti podataka o ponašanju korisnika. Veliki tehnofeudalni posjedi kao Google, Amazon, Meta nemaju konkurencije. Facebook je kao rudnik ugljena u kojem mi nismo ni kupci ni rudari: mi smo ugljen. TikTok je praktički jedini od takvih entiteta u vlasništvu kineske kompanije – ByteDanceov algoritam, poharavši više od pola američke mladeži u samo par godina, zatekao je američke tehnobarone nespremnima. I onda se naravno odmah povlači interes nacionalne sigurnosti u sprječavanju da kineski režim tako dobija uvid u senzitivne podatke o američkim gradjanima. A zapravo je poruka: ne damo svoj ugljen.

Izbjegava se pri tom spomenuti da su TikTok podaci u Teksasu, na Oracleovim serverima, dakle da podaci o američkim gradjanima ne idu u Kinu, i da je ByteDance, iako baziran u Kini, u udjeličarskom vlasništvu međunarodnog kapitala, kao npr. japanske Soft Bank i američke Susquehana International Group, a ne kineske Komunističke partije. Tokom svog prvog mandata, Trump je želio zabraniti TikTok, pod izgovorom da ga Kina koristi za špijunažu. Direktor Susquehane, Jeff Yass, najbogatiji čovjek u Pensilvaniji, Republikanac, i zagovornik ukidanja javnog školstva i bezuvjetne podrške Izraelu, promjenio je Trumpovo mišljenje o TikToku u ožujku prosle godine. Iako za kinesku špijunažu nije bilo i nema dokaza, ideja da se zabrani TikTok naslijeđena je u Bidenovoj administraciji, zabranjeno je vladinim službenicima imati TikTok app na službenim telefonima. Radi zaštite vlastitog feudalnog posjeda podataka o korisnicima, svog “oblaka”, i Indija je potpuno zabranila TikTok još 2020.

Prošlog proljeća Biden je tako potpisao zakon izglasan u Kongresu da se TikTok ili mora prodati američkom vlasniku ili ugasiti u SAD-u. Situacija je dodatno zakomplicirana time što je Kina zabranila ByteDanceu prodaju algoritma koji pokrece TikTok. Algoritam je vjerojantno najovisničkiji i najpolarizirajući od svih društvenih mreža, i naširoko optužen za poremećaje ponašanja i samoubojstva medju mladima. U Kini je cenzuriran. U Americi je pušten da radi što hoće. I proširio se brzinom šumskog požara pod jakim vjetrom. Danas polovica Amerikanaca – 170 milijuna – ima TikTok app na svojim telefonima. Pew Research Centar izvještava da 60% američkih teenagera koristi app dnevno, a 39% stanovništva ispod 30 koristi TikTok kao pimarni izvor vijesti.

Tako da su influenseri smjesta tužili Bidenovu administraciju za kršenje prvog amandmana kako bi odgodili primjenu zakona. Bidenova administracija već godinu dana odonda bezupješno pokušava naći kupca (Microsoft, Oracle, mora biti netko velik, jer je cijena ipak veća od 20 milijardi dolara), dok se proces oko donesenog zakona polako odmotava kroz sudove, da bi napokon prošli mjesec došao do Vrhovnog Suda. Svjedočenje odvjetnice Bjele kuće, Elizabeth Prelogar, podsjetilo me na svjedočenje Colina Powella u UN o iračkom oružju masovnog uništavanja. Ponavljala je hipotetičke floskule neuvjerljivo, u momentu kada više niti Biden niti Trump nisu zainteresirani za zabranu TikToka, ali su stjerani u kut zakonom koji su sami ranije gurali. Trump sam danas ima 15 milijuna sljedbenika na TikToku i TikTok je odigrao ključnu ulogu u masovnom prebjegu mladih birača od Demokrata Trumpu. Iz njegove perspektive, TikTok ne može biti baš tako loš ako mu je pomogao pobjediti.

Vrhovni sud, međutim, nije bio od pomoći time što je zabranu ipak odobrio, naredivši Apple i Google app dućanima da maknu TikTok dan prije inauguracije, uz prijetnju visokih novčanih kazni po svakom korisniku nakon tog vremena. I Trump i Biden su smjesta signalizirali da neće primjenjivati zakon, koji su godinama gurali i koji im je sud napokon i potvrdio. Trump je najavio da će odgoditi primjenu zakona 60 do 90 dana dok on ne pronađe kupca. A Bidenova administracija je najavila da neće primjenjivati zakon do inauguracije. TikTok se dakle nije morao ugasiti. No, Shou Chew je odlučio dobrovoljno ugasiti TikTok u Americi dan prije zabrane, kako bi app iščezao sa telefona i kako bi se onda trijumfalno vratio sa Trumpovom inauguracijom, tako da izgleda kao da je Trump zaslužan za povratak TikToka, kao što izgleda da je zaslužan za prekid vatre u Gazi - i tako je Chew zavrijedio da sjedi u dvorani Kongresa tokom inauguracije sa američkim tehnobaronima i negodovanje Bidenove administracije u odlasku.

Trump (a navodno i kineska vlast) bi preferirao da Musk kupi TikTok. Ili možda Larry Ellison (Oracle). Meta (Facebook) i Snapchat dionice su se srozale kad je postalo jasno da američka vlast – i odlazeća i dolazeća – više ne želi zabraniti TikTok, jer su se nadali prigrabiti desetine milijuna TikTokera na svoje platforme. U tih 20-tak sati, koliko je TikTok bio nedostupan, mladi buntovni amerikanci su pohrlili downloadirati xiaohongshu app. Vjerojatno na totalno iznenadjenje kineskih cenzora. Xiaohongshu znaci “mala crvena knjižica” i app uopće ni nema engleski translator, serveri su u Kini, i pod kontrolom kineskih cenzora, što sve malo komplicira korištenje američkim korisnicima, no mladi Kinezi su ih dočekali raširenih ruku i odmah prigrlili. Slike mačaka su razmijenjene. Akademski ambiciozni mladi Kinezi smjesta su počeli postati preslike svojih domaćih zadaća iz engleskog solicitirajući pomoć. Nakratko je došlo do neuobičajenog direktnog kontakta između dva odvojena tehnofeudalna oblaka.

Taj povratak na eru kad je internet bio otvoreni javni prostor, gdje postoji mogucnost dublje konverzacije između ljudi, bi za TikTok želio milijarder, bivši vlasnik Los Angeles Dodgersa, Frank McCourt. Njegov prijedlog je da se TikTok otkupi kolektivno i bez ByteDanceovog algoritma i onda novim open source algoritmom pretvori u takav nekomercijalizirani javni prostor kakav je internet nekad bio i kakav bi facilitirao slobodnu razmjenu ideja izmedju ljudi i kultura, sličan ovome do kojega je ad hoc došlo tokom dana ugašenog TikToka na xiaohongshu.

Inauguracija

Inauguracija je, u zadnji čas, premještena u zatvoreni prostor, predvorje Kongresa, gdje može stati samo 600 ljudi, zbog hladnoće, navodno, tako da je većina njegovih obožavatelja došlo u Washington uzalud, jer su je i tako gledali na televiziji u barovima, a uživo je bila samo za tehno barone i globalnu maga elitu. Zauzvrat, za utjehu što nisu mogli ući, umjesto tradicionalnih inauguralnih kovanica, Trump je prodao svojim vjernicima virtualne, kripto, meme kovanice, čija vrijednost je onda narasla 50-torostruko prije inauguracije, da bi se onda srozala, dva dana kasnije, kad su on i njegova familija keširali i pobrali profit. Njegova mazohistička sljedba je taj šamar dočekala s oduševljenjem: koji je on car, ne? Unutra su ušli probrani globalni desničarski lideri i milijarderi, baroni novog, postkapitalističkog (kako ga Varoufakis opisuje), tehnofeudalnog poretka, te je čitav spektakl više podsjećao na Dune ili First Order znanstvenu fantastiku nego na inauguraciju predsjednika demokratske republike. Melanija, koja kao da je izašla sa snimanja filma Oppenheimer, svakako je doprinijela tom, vjerojatno željenom, retro sci-fi feelingu.

Govor je bio više manje nastavak toka svijesti presice. Započeo je konstatacijom da je s njim upravo započelo zlatno doba Amerike. Uistinu, američka ekonomska, politička i vojna moć jeste na vrhuncu, što nije njegova zasluga. No, on neprestano oscilira izmedju izjava kako je Amerika upropaštena (krivnjom Bidena i demokrata) i izjava kako je Amerika najveća i najjača (njegovom zaslugom), već kako mu kada stilski odgovara. U stilu neoimperijalnih interesa razloženih u presici, nastavio je sa temama iz 18. stoljeća, nazvavši dan svoje inauguracije “dan oslobodjenja” i obećavši ukidanje cenzure – reći će nam tko je ubio Kennedye i Martin Luther Kinga! - i uspostavljanje slobodne, suverene i nezavisne države. Kao da to nismo još od 1776.

A kad je već oživio popularne teme iz 18. stoljeća, red je bio i da najavi kako će oživjeti i zakone iz 18. stoljeća, kao npr. Alien Enemies Act, koji je originalno bio zamišljen da osujeti britanske namjere da povrate kolonije, a zadnji put je bio korišten tokom Drugog svjetskog rata, da se skupe Japanci u koncentracione logore, a sada je plan da ga se primijeni na 'ilegalne' migrante koji nam pakiraju meso, beru jagode i popravljaju krovove. Nekako je u istu rečenicu u kojoj je najavio deportacije milijuna ljudi uspieo ugurati i da ćemo biti puni suosjećanja/samilosti, i da nećemo zaboraviti Martin Luther Kingov san, niti 'našeg' Boga. Ali je zaboravio stavit ruku na Bibliju tokom prisege. Uostalom, možda sebe smatra našim Bogom, kao mnogi rimski carevi.

Tom snu i samilosti je dodao da ćemo završiti zid prema Meksiku. I da ćemo od sada imati samo dva roda: muško i žensko. Suosjećanje za drugačije će biti izostavljeno iz našeg društva. Obećao je da će smanjiti državu i državnu birokraciju time da stvori dvije nove birokracije: Ministarstvo Vladine Efikasnosti (koje će Musk voditi) i External Revenue Service. Kao što Internal Revenue Service ubire porez u SAD-u, posao ERS-a bit će da ubire tarife/carine globalno. I kao da nismo već dovoljno “exceptional” najavio je da ćemo biti još više “exceptional”. Kao nikad prije. Monotoni ritam i ponavljanje tog “nikad prije” (never before) podsjetilo me na poemu “Raven” Edgar Allen Poea, gdje se tako ponavlja “never more”.

Povratak zdravog razuma

Pred kraj govora najavio je da će smjesta potpisati nekoliko stotina izvršnih dekreta da povrati “zdrav razum”. Na spomen zdravog razuma, mogli smo vidjeti Bidena u pozadini kako se slatko nasmijao, kao netko tko zna što slijedi. Trumpov zdrav razum će ukinuti Green New Deal, subvencije za kupovinu električnih vozila, deklarirati energetsko izvanredno stanja i bjesomučno bušiti do zadnje kapi nafte. To je, inače, već drugo izvanredno stanje u jednom danu – prvo je na južnoj granici. I pogrešno je misliti da će Musk biti protiv ukidanja subvencija za električna vozila, dapače: Tesle danas kupuje ista škvadra koja kupuje najskuplje Mercedese, Tesla je statusni simbol. I već ima ekonomiju takve veličine kakvu drugi proizvođači električnih vozila nemaju. Ukidanje te subvencije štetit će dakle jedino Muskovoj konkurenciji.

Odmah nakon inauguracionog govora Trump je krenuo delati. Medju prvim dekretima našeg zdravorazumskog stabilnog genija bili su – povlačenje Sjedinjenih Država iz Svjetske zdravstvene organizacije, kojoj ne može oprostiti za Covid lokdaune; te ponovno povlačenje SAD-a iz Pariškog klimatskog sporazuma, baš nakon što je više od 10,000 zgrada izgorjelo u nekad najljepšim i najskupljim četvrtima Los Angelesa i nakon što je više od 220,000 ljudi evakuirano uslijed požara praćenog vjetrom i sušom neobičnom za ovo doba godine: naša sudbina je dugoročno zapečaćena u zamjenu za kratkoročno histerično bušenje.

Rat pomilovanjima

Ova tranzicija vlasti, mada naoko prijateljska i pristojna, u pozadini ima bitku pomilovanja, gdje i Biden i Trump koriste svoju predsjedničku moć pomilovanja da zaštite one koji su ih podržali i naštete onima koji nisu, na način ranije nepoznat američkom političkom životu, sugerirajući strah od odmazde, kakvog prije nije ovdje bilo. Trump je pomilovao već osuđene: svoje šestosiječanjske pobunjenike, čak i one koji su napali i ozlijedili policijske službenike, tako stvorivši malu paravojsku od Proud Boysa, 1600 batinaša, koji mu duguju svoju slobodu, i na koje će sigurno moći računati u budućnosti, te Rossa Ulbrichta, osuđenog osnivača virtualne Svilene Ceste, putem koje se prodavao fentanil (dok, u međuvremenu, Trump zatvara granicu s Meksikom navodno zbog krijumčarenja fentanila) i, preventivno, newyorškog gradonačelnika i kolegu kriminalca Erica Adamsa, koji mu se otišao pokloniti u Mar-El-Lago par dana prije inauguracije, a Biden je u zadnjim danima na fukciji pomilovao preventivno nevine i još niti optužene: svoju familiju, Liz Cheney, generala Mileya i doktora Faucia, koji su se svojom neposlušnošću zamjerili Trumpu tokom prvog mandata, da ih zaštiti od njegovog mogućeg pravosudnog iživljavanja.

Rat oko AI

Od svih najavljenih mjera, možda je najvažnija, posebno u svjetlu sukoba oko TikToka, i prominentne pozicije vodećih tehnofeudalista na inauguraciji, dogovor koji je Trump postigao izmedju Open AI, Soft Bank, i Oraclea da ulože 500 milijardi dolara u projekt Stargate. U sklopu tog dogovora Trump je dopustio ulagačima da izgrade vlastite izvore energije za AI i ukinuo sva ograničenja i zaštitne mjere, koje je Bidenova administracija bila postavila oko istraživanja AI-ja.

Četrdesetih godina prošlog stoljeća utrka između velikih sila je bila tko će prvi složiti atomsku bombu. Danas je utrka oko toga tko će prvi složiti Skynet i prvog Terminatora. I Trump želi ući u povijest kao netko tko je u tome pretekao Kinu, kud puklo da puklo i što košta da košta.

Tamna strana Trumpizma

U moru od stotina dekreta našao se i jedan koji ukida Bidenovu, u narodu popularnu, mjeru da se ograniči Medicare doplatak na ljekove umirovljenicima: Trump je time upravo ljudima poskupio ljekove, nešto što je tokom kampanje rekao da neće učiniti. Taj obrat je prošao gotovo nezapaženo u bujici pomilovanja i slavlja u Gazi i medju TikTok influenserima. Takodjer, dok se TikTok app vratio na telefone, CBP One app je potpuno iščezao: migranti više neće moći tražiti vize i azil preko telefona. 270.000 migranata u Meksiku, koji su već zakazali sastanak preko appa, su tako ostali bez mogućnosti legalnog ulaska u zemlju. A još kontroverznije, Trump je najavio da želi ukinuti građanstvo po rodjenju. Građanstvo po rođenju je zaštićeno 14. amandmanom Ustava, a ACLU (American Civil Liberties Union) je već podnio tužbu odmah na dan inauguracije, čim su čuli da je Trump načeo tu temu. U međuvremenu su državni tužioci 22 države podnijeli iste tužbe, a savezni sudac u Seattleu, John C. Coughenour, rekao je Trumpovim odvjetnicima da ne zna gdje su oni završili pravo ako misle da takav zakon nije protiustavan. Osim toga, Trump je odlučio financirati svoju kampanju protiv migranata tako da ukine zdravstveno osiguranje najsiromašnijim Amerikancima, umjesto da digne porez bogatima.

Uzbudljiva nova era, dakle, ima i svoju tamnu stranu: nemilosrdna je i surova prema drugačijima i slabijima. U nacionalnoj molitvi u Nacionalnoj katedrali u Washingtonu, biskup episkopalne crkve, Mariann Edgar Budde je hrabro zamolila Trumpa da pokaže milost prema slabijima – gay, lgbt i transrodnoj mladeži, te ljudima bez papira, koji nam šeću pse, kose travu i popravljaju ceste. Trump i ekipa su mirno sjedili ne pokazujući nikakve emocije niti znak da bi ih mogli imati. No, važno je da ima bar nekog tko mu se u ovom trenutku trijumfa usudi šapnuti: memento mori.