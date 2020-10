Eko patrola roni i čisti Brijune

Oko 80 posto otpada koji se nalazi u moru dolazi sa kopna. Potrebno je 500 godina za razgradnju plastičnog materijala. Ovakvim ekološkim akcijama želi se osvijestiti što više ljudi o važnosti očuvanja čistoće mora

<p>Posebna ekološka akcija „Eko Brijuni“ održava se u trajanju od 5 dana, od 7. do 11. listopada 2020. godine na i oko otočja Brijuni u organizaciji Agencije Promocija ronjenja te u suradnji s članovima ronilačkog kluba HRVI Nemo-Adriatic, Službom stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka te Službom čuvara prirode Nacionalnog parka Brijuni.</p><p>Tijekom trajanja eko patrole ronioci rone i čiste veći dio otočja Brijuni dok je cilj eko patrole „Eko Brijuni 2020“ prezentacija projekta organizacije baze podataka te digitalizacije ekoloških akcija u budućnosti kako bi se uključio čim veći broj osoba koje se ne bave ronilačkim aktivnostima, a uz čišćenje podmorja provodi se i kompletno snimanje podmorja novim tehnologijama u nadgledavanju i zaštiti podmorja uz mapiranje i monitoring određenih lokacija.</p><p> - Oko 80 posto otpada koji se nalazi u moru dolazi sa kopna. Obzirom na činjenicu da je potrebno 500 godina za razgradnju plastičnog materijala u moru, ovakvim ekološkim akcijama želimo osvijestiti što veći broj ljudi o važnosti očuvanja čistoće mora. Mreža zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj doprinosi pozitivnom stanju živog svijeta pod vodom. Svjež primjer je zaštita Jabučne kotline koju je Hrvatska u suradnji s Italijom provela prije tri godine, a već danas imamo značajno poboljšan riblji fond kao i općenito floru i faunu tog područja . Ujedno se želim dotaknuti i plemenitih periski.</p><p>Na žalost većina periski je mrtva, a prema istraživanjima vjerojatni uzročnik je parazit Haplosporidium pinnae, a svemu očito pridonose i posljedice klimatskih promjena u vidu porasta temperature i kiselosti mora. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će u idućem razdoblju sufinancirati znanstveno istraživačke projekte revitalizacije plemenitih periski, in situ i ex situ istraživanja, izolaciju ličinki i uzgoj jedinki kako bi ih se kao otpornije vratilo u njihovo prirodno okruženje„ - izjavio je državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja,<strong>prof. dr.sc. Mario Šiljeg.</strong></p><p>U pet dana trajanja ekološke akcije ronioci ronilačkog HRVI Nemo-Adriatic preronit će više od 15 kilometara kvadratnih područja, a akciji su se pridružili i ronioci Ronilačkog kluba veterana 4. gardijske brigade.</p><p>Posebnost ove akcije je snimanje podmorja i monitoring, a svi snimljeni materijali uvelike će koristiti u zaštiti i očuvanju čistoće podmorja.</p><p> - Unutar Nacionalnog parka Brijuni štitimo svoje područje te imamo službe koje brinu o podmorju i o kopnenom dijelu tako da se redovito čisti smeće koje izlazi na površinu nakon velikih oluja, bura i juga jer većina smeća dolazi s područja Albanije. Najvećih problema imamo s otpadom koji dolazi putem mora, međutim mi to redovito čistimo i svakodnevno obilazimo plaže te provodimo brojne ronilačke akcije čišćenja podmorja tijekom godine.</p><p>Veće količine otpada nisu prisutne, a ovakve ronilačke akcije nisu samo zbog čišćenja podmorja već i zbog snimanja samog terena gdje nam ronioci pomažu u brojanju ribljeg fonda, detekciji novih vrsta i organizama te u arheološkim nalazištima. Trenutno nam je aktualan pomor periski i na rješavanju tog problema se intenzivno radi, dok Nacionalni park Brijuni zajedno s Aquariumom Pula ima dugogodišnju suradnju gdje se je sačuvalo više od 30 jedinki u akvariju te se nadamo da će preživjeti kako bi ih na taj način spasili - istaknuo je ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni, <strong>dr. sc. Marno Milotić.</strong></p><p>Ekološka akcija „Eko Brijuni“ provodi se pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je veliku podršku i potporu u zbrinjavanju otpada pružila Pula Herculanea d.o.o.</p><p>Također nesebičnu pomoć i veliku podršku u realizaciji ove ekološke akcije pružili su HONDA MARINE (Fred Bobek d.o.o.) i Highfield.</p>