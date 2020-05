Ekološka poljoprivreda uz digitalne inovacije

U panel raspravi koju je moderirao direktor 24sata Boris Trupčević, stručnjaci ICT-a upozorili su da političke elite ne shvaćaju priliku koju pruža izgradnja tehnološke infrastrukture. Na stolu su golemi resursi koji se mogu iskoristiti za svakodnevno olakšavanje života pomoću digitalnih tehnologije. Počevši od mjerenja glukoze u krvi.

Estonac apsolutno sve s državom može odraditi iz vlastitog doma - prijaviti novorođeno dijete, glasovati, srediti poreze... Internetom jedino ne može vjenčati ili prijaviti smrtni slučaj u obitelji.

Rekla je to Katarina Šiber Makar, članica Nadzornog odbora IN2 i članica Izvršnog odbora HUP ICT-a, koji je pokrenuo kampanju “Povezani smo sigurni”. Njome žele osvijestiti koliko je važno uhvatiti val digitalizacije koji se pokrenuo u Hrvatskoj zbog korona krize te potaknuti vlasti da jasno donesu strategiju o digitalizaciji društva, prije svega javne uprave. Katarina Šiber Makar istaknula je da digitalizacija može biti poticaj, primjerice, i za zeleniju poljoprivredu.

- Postoje gospodarstva koja koriste senzoriku koja mjeri vlažnost tla, ali i javlja informacije o nametnicima e daje preporuke kada treba tretirati s pesticidima. Time se drastično smanjuje nepotrebna uporaba pesticida - kaže ova stručnjakinja.

No da bi se društvo značajnije digitaliziralo, potrebna je infrastruktura. Profesor Ivica Puljak, koji je predvodio tim u Cernu i pronašao Higgsov bozon, kaže da je za izgradnju infrastrukture potrebna 5G tehnologija oko koje se stvara mnogo buke.

Kao stručnjak, objasnio je što je tu tehnologiju.

- Te se tehnologije ne treba bojati, ona je nastavak tehnologije koju smo koristili do danas - 1G, 2G, 3G, 4G. Sad je tu 5G koja ima veću frekvenciju, ali koja i dalje tisuću puta manja od svjetlosti koja nije opasna za zdravlje. 5G tehnologija je u području neionizirajućeg zračenja, za razliku od ionizirajućeg kojeg se najviše bojimo i to s pravom jer zaista opasna. Ali 5G-a se ne trebamo bojati - rekao je prof. Puljak.

A upravo tu tehnologiju koristi i Ivan Jelušić, osnivač startupa Orqa, koji se bavi tehnologijom, takozvane, remote reallityja, koju kupuju najbogatiji u svijetu.

- Razvijamo tehnologija koja omogućuje da upravljamo vozilom ili letjelicom na ogromnim udaljenostima tako da sjedimo kod kuće. I to je remote reality - pojasnio je Jelušić čiji startup ima sjedište u Osijeku koji će biti prvi 5G grad u Hrvatskoj.

Boris Drilo, predsjednik HUP ICT-a i član uprave HT-a, kaže kako je digitalizacija jedina dobra stvar koju je stvorila u koroni i da je treba nastaviti.

- Ljudi su otkrili da preko interneta mogu raditi, educirati se i to može biti nadopuna, onoga što radimo u stvarnom životu. Ljudi će sada više raditi od doma, a i starija populacija naučila je što su WhatsUp i videozapisi – rekao je Drilo.

Damir Sabol, osnivač Iskona i tvorac Photomatha, aplikacije za rješavanje matematičkih zadataka, kaže kako je školstvo u krizi odmaknulo pet godina unaprijed s digitalizacijom. Primjećuje još nešto:

- Kad u Americi radim milijunske ugovore, sve potpisujem online, nikad nisam morao ručno potpisati papir. U SAD-u je normalno da nešto dođe na mail, vi kliknete i potpišete. Sad vidimo koliko je to efikasno to možemo imati i mi.

Cijelu panel raspravu s transkriptom možete pogledati na linku.

Tema: Hrvatska