Ekonomist Lovrinčević tvrdi: 'Porez na najam treba biti do 1000 eura za krevet godišnje'

Vlada treba iskoristiti nadolazeće zakonske izmjene te povećati i donju i gornju granicu paušalnog poreza na turistički najam od četiri do pet puta. Turistički najam je najmanje oporezovana djelatnost u Hrvatskoj, efektivno ispod dva posto. Mi jedini u Europi niti oporezujemo nekretnine niti prihod od njih, a sve druge države rade ili jedno ili drugo. To je neodrživo. Naravno da se onda time može nadomjestiti ukidanje prireza i čak smanjiti porez na dohodak i tako rasteretiti rad. Odluka koliki porez za turistički smještaj bi onda bila na općinama i gradovima, a one koji ga ne žele iskoristiti jednostavno treba odsjeći od državne pomoći, rezolutan je doktor ekonomije Željko Lovrinčević s Ekonomskog instituta u Zagrebu.