Nevjerojatno: Veličanstveni bjeloglavi sup doletio u Zagreb i odmarao se kraj obilaznice...

Čitatelji su u nedjelju navečer redakciji 24sata poslali nevjerojatne fotografije i snimku bjeloglavog supa, zaštićene vrste, koji odmara na ogradi zagrebačke obilaznice, nedaleko od Buzina!

O tom prizoru smo najprije obavijestili Damira Skoka, ravnatelja Zoološkog vrata grada Zagreba, koji upravlja i Oporavilištem za divlje životinje. On je sa stručnom ekipom odmah izašao na teren, ali sup je uspio poletjeti u drugom pravcu.

- Vjerojatno je životinja samo umorna, čini mi se da je to zdrava ptica. Nije ništa čudno da mlade životinje migriraju tisućama kilometara, pa se tako i ovaj vjerojatno zaputio u lutanje koje ga je dovelo do Zagreba - rekao nam je Skok.

Kako dodaje, vjeruje da kada noćas odmori, bjeloglavi skup će skupiti snage da nastavi svoj put.

Doista, u razdoblju puberteta, u prvih pet ili šest godina života, bjeloglavi supovi napuštaju svoje matične kolonije, a najveću naši supovi imaju na Cresu, i kreću u svoje letačke ekspedicije. Najveće lutalice Kvarnerske populacije naših supova su bili sup Oštro i sup Leđni Zlajo. Sup Oštro je tako od Kvarnera doletio čak do Švedske, a Zlajo do Čada u Africi!

Životni vijek ovih veličanstvenih ptica je 50 godina, a raspon krila im može biti i do 280 centimetara. Početkom 20. stoljeća bjeloglavi supovi bili su rasprostranjeni na području cijele današnje Hrvatske. Tada je bilo poznato više od 30 gnjezdilišta, u Slavoniji od Papuka do Vukovara, u Istri na Učki, u Primorju, na ušću Neretve, te na sjeveru Dubrovačkog primorja.

U Hrvatskoj je ustrojena mreža od 11 službenih oporavilišta za divlje životinje, a glavna im je uloga prihvat, skrb i rehabilitacija iscrpljenih, ozlijeđenih, otrovanih ili na drugi način unesrećenih divljih životinja s ciljem njihova ponovnog povratka u prirodu. U rujnu su Palina, Coline, Lima i Anton, četiri oporavljena bjeloglava supa, pušteni su u prirodu iz oporavilišta za bjeloglave supove smještenog u mjestu Beli na otoku Cresu, kojim upravlja Javna ustanova „Priroda“.

Četiri oporavljena supa su mlade ptice koje su iscrpljene nađene podno gnijezdećih obalnih litica Cresa i Plavnika ili spašene od utapanja izravno iz mora, a upravo je utapanje jedan od najčešćih uzroka mortaliteta kod kvarnerskih supova koji se gnijezde neposredno iznad mora.