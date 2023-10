EKSKLUZIVNI VIDEO Potresna ispovijest iz Izraela: 'Preživio sam masakr na festivalu'

Upravo sam došao sa sprovoda svojih prijatelja. U utorak sam tek doznao da su ubijeni. Imali su 24 godine i ubili su ih teroristi koji su u subotu upali na festival. Ostala trojica prijatelja s kojima sam išao na festival i ja smo se uspjeli spasiti. Skrivali smo se među drvećem avokada dok pomoć nije stigla do nas - započeo je priču ekskluzivno za 24sata Izraelac Elay Karavani, 23-godišnjak iz Moshav Yarhiva.

Oko 260 mladih poginulo je u subotu na festivalu u izraelskom Re'imu kada je skupina Hamasa upala i krenula u ubijati, a deseci se još smatraju nestalima, tako Elay još uvijek ne zna što se dogodilo s troje njegovih prijatelja.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa ... Video: 24sata/Pixsell/Reuters

- Mjesecima smo planirali ići na festival. Na njemu je bilo 4000 ljudi. Na festival su stigli brojni svjetski DJ-i. Tamo smo došli u petak navečer, kad je krenula zora odjednom je muzika stala. Bio sam na podiju s tridesetak svojih prijatelja. Netko je tad uzeo mikrofon i stao vikati crveni alarm, odjednom su krenule rakete iznad nas. Tad smo krenuli prema mjestu gdje su nam bile stvari. Ja sam došao na festival s trojicom prijatelja u istom autu. Odmah smo odlučili otići. Jedan prijatelj i ja smo došli do auta i čekali drugu dvojicu. Zvali smo ih, pokušali naći, raketiranje je bilo neprestano, ljudi su pokušali pobjeći. Vidjeli smo dosta ljudi kako dolaze s južne strane i govore, ne brinite, iznad nas je željezna kupola koja nas štiti od raketa. Kroz 15-ak minuta je došao prijatelj i tad se stvorila ogromna kolona automobila, nismo mogli proći jer je bio samo jedan izlaz na cestu. Odlučili smo ostati podalje od ostalih auta dok ne stane raketiranje. Izašli smo iz auta jer smo tako bili sigurniji, no nakon još 15-ak minuta odjednom smo čuli pucnjavu iz kalašnjikova AK-47. Prepoznali smo te zvukove jer smo svi odslužili vojsku. Prvo smo mislili da se tu radi o par terorista, te se isprva nismo jako prestrašili, no u trenu kad smo čuli sve više pucnjeva, ušli smo u auto i pokušali pobjeći - priča nam Elay Karavani.

Pokretanje videa ... Video: 24sata/Video

Krenuli su autom i kroz otvorene prozore vikali ostalima da su na festival upali teroristi. Tad su, priča nam, došli do mjesta gdje je cesta bila blokirana s dva policijska vozila. Izašli su iz auta, te pitali policiju zašto ne mogu dalje. Policajac im je, dodaje, rekao da ne znam, ali da se nešto ozbiljno događa.

Bijeg s prijateljima

- Policajac nam je rekao: Rekli su nam da vas zadržimo. Shvatio sam ozbiljnost situacije i tad sam vidio da netko nosi ženu koja je krvarila. Njena prijateljica je plakala i rekla da su bili u skloništu i da su im teroristi upali i ubili prijatelje, a njenu prijateljicu upucali. Jedan od mojih prijatelja je mislio da se nadrogirala i umislila nešto. No, ona je bila skroz ozbiljna. Nakon par sekundi policija je uzela megafon i stala se derati da svi bježimo na istočnu stranu, jer su teroristi stizali sa svih ostalih strana. Na istoku je bilo veliko otvoreno polje i svi smo s festivala krenuli ondje. Tko god je imao crossovere ili džipove mogli su brzo pobjeći, no tko nije imao takve aute morao je bježati pješke. Tako smo i mi trčali - opisuje Elay.

Bježao je s trojicom prijatelja s kojima je stigao na festival i putem su susreli još četvoricu prijatelja i jednu prijateljicu. Njih devetero je zajedno bježalo pred teroristima.

- Odlučili smo pobjeći na sjeveroistok u najbliži grad jer smo mislili da ćemo biti sigurni. Najbliži je bio udaljen 5 kilometara i nakon prijeđena tri smo zvali šerifa tog grada koji nam je rekao da ne dolazimo jer da je grad pun terorista. Posvuda smo čuli pucnjavu. Mislili smo da je najbolje da ostanemo gdje jesmo, bili smo na polju, punom drveća avokada. Skrivali smo se, podijelili smo se u parove, svaki par je bio ispod jednog drveta. Zvali smo policiju, vojsku. Trojica dečki koja su bila s nama su vojnici koji su zvali komandire da nas spase, no ništa nisu uspjeli. Zvao sam i prijatelje da me spase. Mislio sam da mi je kraj. Već sam se pozdravio sa svojom obitelji koju sam zvao - dodaje.

'Vidjeli smo tijela ubijenih'

Nakon 30 minuta tišine, čuli su, kaže, korake iza njih i vidjeli četiri, pet terorista.

- Odlučili smo šutjeti, no u jednom trenu je jedan koji je bio s nama odlučio pobjeći pa smo svi krenuli trčati. Samo smo trčali sa suprotne strane, razdvojili smo se. Ostali smo prijatelj i ja s ovom trojicom iz vojske. Ostali smo na istom polju avokada, ali smo promijenili poziciji. Ležali smo par sati. Tad smo čuli da dolazi jedan auto, kako se približio došlo je do eksplozije. Potom smo začuli borbu i nakon par minuta smo čuli samo Arape i njihove puške. Ostali smo se dalje skrivati. Nismo znali što se događa u Izraelu. Nakon deset sati skrivanja, oko 17 sati smo napokon vidjeli pet naših vojnika koji su nas došli spasiti. Tek smo tad shvatili koliko je ozbiljna situacija. Nakon 30 minuta vožnje, cijelim putem smo vidjeli tijela ubijenih ljudi s festivala, dosta ih je ubijeno u automobilima, bilo je i dosta ubijenih policajaca. Doveli su nas do centra Izraela i odveli našim kućama. Za trojicu prijatelja koji su bili s nama na festivalu još ne znam gdje su i što je s njima, a ova dvojica poginulih prijatelja kojima sam bio na sprovodu, također su bila s nama na festivalu. No oni su nakon napada terorista krenuli bježati na suprotnu stranu od nas - ispričao nam je potreseni Izraelac.

Kaže kako je trenutno na sigurnom sa svojom obitelji, no još uvijek je, naravno, u potpunom šoku zbog svega što je doživio.