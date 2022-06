Ekskluzivno: 14 pravila za pohotne političare koja Puljak nije pokazao svojim ljudima!

Splitski gradski vijećnik svom je prijatelju i bivšem zamjeniku gradonačelnika sređivao djevojku iz Srbije, pa čak i njenu maloljetnu sestru! Neviđeni skandal uzdrmao je temelje jedne male stranke koja je htjela biti ugledna i moćna, bar u Splitu, ali više na takve pozicije neće moći računati. To je samo jedna u nizu sličnih afera koje su uzdrmale hrvatsku političku scenu, a čije najsočnije i najvulgarnije detalje javnost nikad niće doznati. No, jedno svjedočanstvo, iz pera autora koji se potpisuje kao Ante Vice Picarello, otkriva najmračnije i najšokantnije istine o hrvatskoj političkoj sceni. Knjiga "Seks vodič: Za političare i one koji to žele biti" govori o žicarima, o kokošarima, ali i o moćnicima i milijarderima, o tome kako političkom aferom sakriti seksualnu ili pak kako seksualnom aferom sakriti zamračivanje narodnih para ili kakvu drugu svinjariju kojoj su oni tako nepopravljivo skloni... No, kniga sadrži i pravila za političare koje Puljkovi ljudi, očito je, nisu čitali. Donosimo ih u integralnoj verziji:

Pravilo 1.

Uvijek pazi na kameru. Svoju. Tuđu. A ponajviše na one kamere koje ne vidiš. Ako misliš šarati sa strane, uvijek pazi na kameru.

Pravilo 2.

Nikada ne podcjenjuj detektivske sposobnosti žene koju varaš.

Nikada ne podcjenjuj bijes prevarene žene.

I nikada nemoj zaboraviti da je i ljubavnica isto prevarena žena.

Ukratko, nikada ne zaboravi da se "boriš" na dva ili više frontova i da si u slučaju poraza suočen sa potpunim uništenjem.

Pravilo 3.

Nitko nije preljubnik u svom selu.

Skrivanje u dalekim mjestima i zabitima uvijek ti se obije o glavu, jer ma koliko se skrivao, netko će naići, a onda nemaš alibi da si tamo slučajno. Svi će znati zašto si tamo.

Zato lijepo varaj u centru grada u kojem živiš. Ako živiš u dovoljno velikom gradu.

Ukratko, varaj tako da te svi vide, jer kada te svi vide, onda te nitko ne vidi.

Pravilo 4.

Ako troje ljudi zna nešto uskoro će doznati svi.

Ovo je aksiom, nedokazivi zakon razumljiv sam po sebi. Zato tajne čuvaj u dvoje. U tom slučaju ćeš znati od kuda je procurilo.

Tri je sveznajući broj, prije ili poslije će netko progovoriti i ono što je najgore, nećeš znati tko. I sam sebi ćeš biti sumljiv.

Ako troje ljudi zna nešto, uskoro će znati četvrti, peti i šesti.

Ako troje ljudi zna nešto pobrini se da ne dozna onaj koji ne smije doznati. Da ne postoji veza između osobe koja nešto zna i osobe koja to nikada ne smije saznati.

Pravilo 5.

Ne postavljaj pitanja na koja ne želiš doznati odgovor.

To je savjet svima onima koji se pitaju jesu li im partneri, prijatelji, politički suradnici vjerni. Ako vam nije životno nužno da saznate odgovor na to nemojte ni pitati.

Ne zato što ćete doznati nešto ružno o njima. Doznat ćete i mnogo toga ne lijepoga o sebi. Kad se tajne počnu otkrivati, obiju se svima o glavu.

Pametnije je sakriti tragove nego tražiti tuđe, jer tuđi tragovi dovest će te i do tvojih.

PRAVILO 6

Ako je katastrofa na pomolu, a katastrofa je uvijek na pomolu, pobrini se da imaš plan kako da je iskoristiš u svoju korist.

I nemoj imati iluzija, netko tu katastrofu sigurno iskorištava. Zato to bolje budi ti.

To bi značilo sljedeće. Uvijek imaj plan kako iskoristiti to što si ulovljen in flagranti. Nećeš se izvući od posljedica skandala, ali bar pokušaj znati kako te posljedice iskoristiti.

Ili zovi mene. Ja ću ti reći.

PRAVILO 7

Kada se loše stvari počnu događati, događaju se u lavini.

Kada se otkrije jedna prljava tajna, otkrit će se i sve ostale.

Zato ni ne pokušavaj zataškati tajnu koja se prva otkrila, već spriječi lavinu koja dolazi iza nje. Preusmjeri je, zavrti na drugu stranu ili se jednostavno povuci dok ne prođe.

I da, budi svjestan da će najviše stradati oni koji su to najmanje zaslužili. Zato ne žali sebe, već njih.

PRAVILO 8.

Pobrini se da ne postoji veza između osobe koja nešto zna i osobe koja to nikako ne smije doznati.

Nažalost, uvijek postoji veza između osobe koja nešto zna i osobe koja ništa ne smije doznati. Zato se pobrini da osoba koja nešto zna ima razlog da ne govori onoj osobi koja ništa ne smije doznati.

Čim je više osoba koje znaju i osoba koje ne smiju doznati, to ti je teže održati stvar tajnom. Zato budi pametan i pobrini se da čim manje ljudi nešto zna. To sam već rekao, dva je najbolji broj, ako već ne može biti jedan.

PRAVILO 9.

Ako moraš lagati, uvijek laž pomiješaj sa istinom.

Što je omjer istine u laži veći, to je tvoja laž sigurnija i uvjerljivija.

Kažem, ako baš moraš lagati, najbolje je da jednostavno prešućuješ i da te nitko ništa ne pita. Ako do pitanja ipak dođe, a gotovo uvijek dođe, pametno pomiješaj istinu i laž, tako će jedno biti sakriveno u drugom.

Također: Ako već moraš lagati, budi kratak. U dugim lažima svako se zapetlja.

PRAVILO 10.

Uvijek pazi tko ti čuva leđa.

Ili još bolje, čuvaj si ih sam.

Jer nikada ne znaš da li će ti onaj koji ti čuva leđa u njih zabiti nož.

A najčešće je tako. Onaj koji ti je čuvao leđa je isti koji ti je u njih zabio nož. I to nije ništa osobno, samo posao, ništa više.

PRAVILO 11.

Ako stvar zataškavaš pobrini se da ne postoji izravna veza između tebe i onoga kod kojeg stvar treba zataškati.

Ne zataškavaj stvari direktno nego preko posrednika, osim ako možeš stvar zataškati direktno bez rizika. Ali vjeruj mi, što imaš više posrednika, to je teže doći do tebe. Idealno bi bilo da nikada izravno i ne kažeš što točno zataškavaš. To je staro mafijaško pravilo - imaj čim više posrednika i nikad izravno ne izdaj naređenja. Ako se stvar vrati kao bumerang, a često se vrati, neće se vratiti do tebe.

A ako si nešto zataškavao, to znači da si kriv. I potpuno je nebitno jesi li kriv ili nisi. Ako si zataškavao u svačijim očima ćeš biti kriv. Svi će reći gdje ima dima ima i vatre.

PRAVILO 12.

Prava informacija se uvijek najbolje skriva u gomili lažnih. To je jasno pravilo, od šume se ne vidi drvo.

Ako znaš da je priča procurila ili će procuriti, proširi gomiletinu drugih, sočnijih priča, koje su potpuno nedokazive i lažne. Tko god krene rasmrsavati neku od lažnih priča, zaključit će da su i sve ostale lažne. Tako će prava priča ostati u sjeni svih onih lažnih, zaštićena i neprobojna.

Svakako nikada ne komentiraj nijedno od tih priča. No comment ili još bolje, samo odmahni rukom.

PRAVILO 13.

Trinaest je nesretan broj.

Ovo nije pravilo, već upozorenje. Vjeruj u znakove koji su oko tebe, jer ako ništa drugo bit ćeš oprezniji.

I najvažnije od svega ne precjenjuj svoju pamet i sposobnosti. Život sjebe i najpametnije i najsposobnije.

PRAVILO 14.

Zaboravite na sva pravila, na sve savjete, na sve upute. Nijedna situacija nije ista i za svaku vrijede neka druga pravila ili kombinacija raznih pravila

Jedino pravilo koje radi jest: Ako nisi siguran - reci ne.

Prvenstveno samom sebi.

