Ekskluzivno donosimo HDZ-ove izborne liste: Među 154 imena su Tuđman, Salapić, Kalmeta...

HDZ izborne liste predaje u utorak u 15 sati. Izvisili su Milijan Brkić i Andrija Mikulić, a šef splitskog HDZ Petar Škorić dobio je deseto mjesto u svojoj izbornoj jedinici

<p>Vrh HDZ-a sinoć je do kasno u noć finalizirao izborne liste. Kako se na prvi pogled čini, šef stranke Plenković pazio je da zadovolji gotovo sve struje u stranci, a našlo i nekih novih, mladih imena. No, vratio je u političku utakmicu šefa splitskog HDZ-a Petra Škorića koji je deseti na listi u devetoj jedinici, ali i Mira Kovača koji je dobio zadnje mjesto u šestoj izbornoj jedinici te će se morati izboriti za preferencijalni mandat. Na listi na kraju nije završio Andrija Mikulić, glavni državni inspektor. Kako saznaje 24sata još uvijek se pegla lista za četvrtu izbornu jedincu. Do problema je došlo kada je Vladimir Šeks inzistirao da Josip Salapić koji je u mandatu Jadranke Kosor bio praktički njena desna ruka te je potom nakon pobjede Karamarka otišao iz HDZ-a u HDSSB, inzistirao da bude na listi u toj slavonskoj jedinici. No, lokalni HDZ-ovci su se pobunili pa je postignut kompropis, a Salapić je završio u sedmoj jedinici. Što se tiče Mira Kovača, on je prvotno bio predložen da bude zadnji u devetoj jedinici gdje je na izborima 2016. postigao odličan rezultat, ali, kako je 24sata rekao sugovornik iz HDZ-a, Božidar Kalmeta se tome usprotivio. Na kraju je upravo on završio na četrnaestom mjestu u devetoj izbornoj jedinici, a Kovač na zadnjem mjestu u šestoj.</p><p> </p><p>Liste HDZ predaje u utorak u 15 sati. </p><p> </p><p>I</p><p>1. Andrej Plenković</p><p>2. Željko Reiner</p><p>3. Nina Obuljen Koržinek</p><p>4. Zvonko Milas</p><p>5. Darko Klasić (HSLS)</p><p>6. Željko Turk</p><p>7. Ljubica Lukačić</p><p>8. Mario Kapulica</p><p>9. Ivan Ćelić</p><p>10. Marica Jančić</p><p>11. Ivan Vidiš</p><p>12. Mislav Herman</p><p>13. Miljenko Filipović</p><p>14. Ivo Lučić</p><p> </p><p>II</p><p>1. Gordan Jandroković</p><p>2.Miro Tuđman</p><p>3. Dario Hrebak</p><p>4. Ante Deur</p><p>5. Gordan Grlić radman</p><p>6. Miro Totgergeli</p><p>7. Darko Sobota</p><p>8. Sinisa Šukunda</p><p>9. Ante Plazonić</p><p>10. Ruža Hrga</p><p>11. Tomislav Okroša</p><p>12. Sonja Celišćak</p><p>13. Franciska Palić</p><p>14. Antun Bačić</p><p> </p><p>III.</p><p>1. Žarko Tušek</p><p>2. Darko Horvat</p><p>3. Anđelko Stričak</p><p>4. Damir Habijan</p><p>5. Zoran Gregurović</p><p>6. Ljubomir Kolarek</p><p>7. Marijan Kostanjevac</p><p>8. Ljubica Jembrih</p><p>9. Dražen Srpak</p><p>10. Nadica Dreven Budinski</p><p>11. Emil Gredičak</p><p>12. Vjeran Vrbanec</p><p>13. Nevenka Benić</p><p>14. Siniša Jenkač</p><p> </p><p>V</p><p>1. Zdravko Marić</p><p>2. Banožić</p><p>3. Aladrović</p><p>4. Pero Čosić</p><p>5. Marijana Balić</p><p>6. Mladen Karlić</p><p>7. Darko Puljašić</p><p>8. Danijel Marušić</p><p>9. Nikola Mažar</p><p>10. Ankica Zmajić</p><p>11. Josip Šarić</p><p>12. Ana Marija Blažević</p><p>13. Ljubica Maksimčuk</p><p>14. Stevo Culej</p><p> </p><p>VI.</p><p>1. Davor Božinović</p><p>2. Marijana Petir</p><p>3. Krunoslav Katičić</p><p>4. Dražen Barišić</p><p>5. Ivan Celjak</p><p>6. Dražen Bošnjaković</p><p>7. Tugomir Majdak</p><p>8. Mario Župan</p><p>9. Željka Josić</p><p>10. Mato Čičak</p><p>11. Marin Piletić</p><p>12. Magdalena Komes</p><p>13. Krešimir Ačkar</p><p>14. Miro Kovač</p><p> </p><p>VII</p><p>1. Tomo Medved</p><p>2. Tomislav Ćorić</p><p>3. Nada Murganić</p><p>4. Davor Ivo Stier</p><p>5. Tomislav Klarić</p><p>6. Josip Salapić</p><p>7. Domagoj Ivan Milošević</p><p>8. Nikolina Brnjac</p><p>9. Marija Jelkovac</p><p>10. Majda Burić</p><p>11. Tomislav Masten</p><p>12. Tomislav Lipošćak</p><p>13. Vladimir Iviček</p><p>14. Maja Grba Buljević</p><p> </p><p>VIII.</p><p>1. Oleg Butković</p><p>2. Gari Capelli</p><p>3. Anton Kliman</p><p>4. Ivica Kirin</p><p>5. Ilirijana Croata Medur</p><p>6. Kristijan Staničić</p><p>7. Josip Borić</p><p>8. Monika Udovičić</p><p>9. Josip Ostrogović</p><p>10. Dalibor Čandrlić</p><p>11. Tatjana Tomaić</p><p>12. Iva Letina</p><p>13. Nada Rupčić</p><p>14. Ivan Bubić</p><p> </p><p>IX</p><p>1. Ivan Malenica</p><p>2. Grozdana Perić</p><p>3. Ante Sanader</p><p>4.Marijan Kustic</p><p>5.Rade Šimičević</p><p>6.Nediljko Dujić </p><p>7.Luka Brčić</p><p>8.Josip Bilaver </p><p>9.Branka Juričev</p><p>10.Anita Pocrnić Radošević</p><p>11.Nikola Baradić</p><p>12.Vinko Zulim</p><p>13.Josip Begonja</p><p>14.Božidar Kalmeta</p><p> </p><p>X</p><p>1. Vili Beroš</p><p>2. Branko Bačić</p><p>3. Blazenko Boban</p><p>4. Andro Krstulović Opara</p><p>5. Mate Franković</p><p>6. Ante Mihanović</p><p>7. Goran Dodik</p><p>8. Ivan Budalić</p><p>9. Marija Vučković</p><p>10. Petar Škorić</p><p>11. Jure Brkan</p><p>12. Danica Baričević</p><p>13. Ante Bačić</p><p>14. Nikola Dobroslavić</p><p> </p><p>XI.</p><p>1. Zdravka Bušić</p><p>2. Nevenko Barbarić</p><p>3. Radoje Vidović</p><p>4. Stana Burić</p><p>5. Ivica Mišić</p><p>6. Josip Gelo</p><p>7. Danijel Nikolić</p><p>8. Vinko Sabljo</p><p>9. Joso Marković</p><p>10. Ivan karlo Stipić</p><p>11. Anita Paurić</p><p>12. Ana Andrić</p><p>13. Julija Jakešević</p><p>14. Ivan Baćak</p>