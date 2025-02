EKSKLUZIVNO Evo što je Šćuric rekao na skupštini: 'Iza mene stoji najjača služba u Hrvatskoj'

Krenula je kanonada napada na mene kao osobu koja zlostavlja druge ljude, djevojke, maloljetnice, a onda kasnije da sam pedofil, taj napad je krenuo od gradonačelnika Tomaševića, a to mi je potvrdila najjača služba u Republici Hrvatskoj čije vam ime ne mogu reci jer radim za nju, i ta služba će stati iza mene. Drugo, to mi je potvrdio ministar sporta i turizma Tonći Glavina kad me pitao: "Kako si, je li preživljavaš?". Rekao sam: "Ne, ne, prijatelju, nisam dobro, stvarno umirem." A on je rekao: "Aj, aj, drž' se, proći će to", samo je dio govora kojeg smo ekskluzivno preslušali, a u kojem Alen Šćuric pokušava nagovoriti prisutne članove redovne skupštine da ga ne smijene s mjesta šefa Hrvatskog mažoret saveza, nakon skandala gdje je snimljen kako se neprimjerno odnosi prema mažoretkinji prilikom proslave dolaska srebrnih rukometaša na dočeku u Zagrebu.