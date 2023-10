EKSKLUZIVNO Grčki odvjetnik otkazao Boysima. Aktivist tvrdi: Jedan je pao u dijabetičku komu

Doznajemo ekskluzivno da je grčki odvjetnik Vasilis Noulezas otkazao punomoć trojici hrvatskih državljana. Noulezas je zvučao rezignirano, priznao je u kratkoj prepisci da "pomaka nema" te konstatirao da "počinitelj brutalnog ubojstva 29-godišnjeg Michalisa Katsourija još nije otkriven". Poručio je da ne želi ulaziti u detalje o razlozima otkazivanja punomoći.

Jedan od hrvatskih državljana, koji se već dva mjeseca nalazi u grčkom zatvoru, javio se svojoj djevojci rekavši da je u teškom stanju, odnosno da je pao u hipoglikemijsku komu, točnije da mu je šećer u krvi jako nizak, potvrdio je to za 24sata Davor Skeledžija, dijabetički aktivist.

Kako nam Skeledžija objasnio, to se dogodilo zato što je primio inzulin, ali mu nisu dovoljno brzo dali jesti.

- Zbog toga mu je pao šećer krvi. Problem je što on ne može imati inzulin kod sebe, već ga dobije kada njima odgovara. Mi tražimo da on ima inzulin sa sobom, objašnjava Skeledžija koji dodaje da je povijest bolesti, u kojoj sve to piše, poslao Ministarstvu vanjskih i europskih poslova te je od njih zatražio da to prevedu na grčki jezik te pošalju Veleposlanstvu koje će to dostaviti grčkom zatvoru.

- Muškarac je u ovom trenutku prema našim informacijama dobro, ali ako se ovako nastavi to se može ponoviti, želimo učiniti sve da se to ne ponovi i da se ne dovodi život mlade osobe u opasnost, zaključio je Davor Skeledžija.

- Istraga i dalje traje, koliko će dugo ona trajati u ovom trenutku ne možemo znati, pa tako ne znamo ni koliko će dugo istražni zatvor trajati. Što se tiče njihovog položaja u grčkim zatvorima situacija je različita, radi se o velikom broju zatvora, negdje je situacija bolja negdje lošija, kazao nam je odvjetnik Mario Medak.

Dodao je da posebno zabrinjava situacija hrvatskog državljana s inzulinom, dok u drugom zatvoru hrvatski državljanin ima problema kod uzimanja terapije koju je trebao primiti još 15. rujna a još uvijek nije, a u trećem zatvoru hrvatski državljanin koji je ranije zadobio teške tjelesne ozlijede ima problema s pružanjem medicinske pomoći.