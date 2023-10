EKSKLUZIVNO Očajna Palestinka za 24sata: Masakr! Nema struje ni vode. Nemamo kamo pobjeći

Htjela sam pobjeći u Egipat, ali prijelaz je bombardiran pa ću ostati u Gazi do kraja rata. Kupila sam boce s vodom i limenke hrane, pokušala sam volontirati u bolnici u Gazi, ali nisu mi dopustili jer sam povezana s izraelskim medicinskim sustavom. Svijet je lud, postala sam sad stručnjak za razlikovanje zvukova raketa dovoljno da znam izvor, vjerujem da ako još uvijek čujem zvukove raketa da ostajem živa jer nas će ubiti ona raketa koja se neće čuti - priča nam dr. Inas Akbar, Palestinka koja se nalazi u Gazi.

Kaže kako danima već proživljavaju pravu humanitarnu krizu.

- Ljudi nemaju struju, vodu, hranu. Bombardiranje su čuje posvuda, nema otvorenih prolaza za bijeg iz Gaze. Ne znam gdje su Hamasovci, gdje žive i borave, ali ono što znam je da su u dosadašnjim napadima na Gazu gotovo svi ubijeni bili civili. Nije logično ovo što se događa, to je masakr, ovo je kažnjavanje svih civila u Gazi, a ono što je Hamas učinio nije bila naša odluka - ispričala nam je Palestinka.

Specijalizacija u Izraelu

Dr. Akbar je inače na specijalizaciji u dječjoj kardiološkoj bolnici Save Child's Heart u Tel Avivu. Potresena i uplašena priča nam kako je njezin dom u Gazi bio nekoliko puta izložen napadima, a boji se hoće li preživjeti u sljedećim danima.

- Eksplozije nisu prestale ni na trenutak, nema struje, nema vode. Mnogi nevini ljudi s obje strane, i palestinske i izraelske, izgubili su živote. Ništa ovdje nije jasno. Nisam sigurna hoću li uspjeti ostati živa sljedećih dana. Još sam u kontaktu s kolegama iz izraelske bolnice Save Child's Heart. Oni dobro shvaćaju koliko je situacija među nama teška. Sad izraelska strana traži od vlade da se osveti nakon Hamasova napada, istovremeno palestinski narod nema izbora, nema kamo pobjeći. Ovdje u Palestini narod nema izbora, nema skloništa u koje se možemo sakriti. Ljudi tu znaju da imaju svega još nekoliko dana u ovom životu. Ne mogu oka sklopiti ni na trenutak, eksplozije nikad ne prestaju. Ne mogu napustiti svoj dom, ne mogu se sakriti - kaže nam mlada palestinska liječnica.

Nju smo upoznali prije godinu dana, kad smo bili u posjetu izraelskoj bolnici Save Child's Heart. Tad nam je ispričala koliko je sretna što je dobila priliku učiti i usavršavati svoje znanje i vještine iz pedijatrijske kardijalne anestezije.

Nakon obilaska bolnice imali smo priliku porazgovarati s njom te nam je ispričala svoj životni put i s koliko se problema susrela dok je uspjela dobiti priliku za specijalizacijom u Izraelu.

Rođena u Libiji, doselila u Gazu s 5 godina

- Prvi put kad sam htjela doći u Izrael imala sam zaista puno problema. U Izraelu su mislili da radim za Hamas, a kod nas u Gazi su mislili da radim za Izrael. A jedino što radim za obje strane je to što sam liječnica i pružam medicinsku skrb svima bez obzira na ičiju nacionalnost. Nisam imala izbora, nego sam tad molila izraelsku odvjetnicu da mi pomogne kako bih dobila prolaznicu, uspješno sam prošla sigurnosnu provjeru te mi je izdana prolaznica za ulaz u Izrael i ponovni ulaz u Gazu i sad nemam problema. Ono što mogu reći je da me obje strane, i u Gazi i u Izraelu, poštuju kao liječnika. Brinem jednako o pacijentima iz obje države. Putujem na posao sat vremena, toliko mi treba od Gaze do bolnice blizu Tel Aviva - ispričala nam je prije godinu dana 34-godišnja palestinska liječnica.

Rođena je 1989. u Libiji, ali su joj roditelji iz Gaze.

- Vratili smo se u Gazu kad sam imala pet godina. Imam šest sestara i dva brata. Ja sam srednje dijete. Moj otac radi kao menadžer na sveučilištu, a majka je ostala kod kuće sa mnom te mojom braćom i sestrama. Već kad sam imala šest godina svima sam rekla da želim postati liječnica. U završnom razredu srednje škole marljivo sam učila kako bih dobila stipendiju, imala sam prosjek 99,1 - što je uspjelo još samo petero drugih studenata na Zapadnoj obali i u Gazi - ispričala je dr. Kabar o sebi.

Nakon završene srednje, nastavila je, navodi, pohađati Sveučilište Al Azhar.

- Postala sam liječnica jer sam uvijek željela pomoći ljudima. To je bio moj motiv za ulazak u medicinu. U Gazi sam sudjelovala u dobrotvornom radu u Medicinskom centru Caritas s dr. Abu Jaradom, partnerom izraelske dječje bolnice Save Child's Heart. Volontirala sam s njim kako bih pomogla lokalnim ljudima da dobiju potrebnu medicinsku skrb. Prvo sam mu se pridružila u njegovoj kardiološkoj klinici, gdje sam dolazila raditi jednom tjedno, ponedjeljkom. Potom smo zajedno radili u Caritasu. On je bio taj koji me je preporučio za program obuke u izraelskoj dječjoj bolnici Save Child's Heart - rekla nam je dr. Kabar.

Borba za život

Krenula je na praksu iz anestezije svega 15 dana prije izbijanja pandemije COVID-19 u Gazi.

- Zbog COVID-a je došlo do promjena, tad sam se morala preorijentirati i počela sam pružati kućnu njegu pacijentima. Na prvoj godini medicinskog faksa imali smo jednomjesečnu obuku iz anestezije. Radila sam s pacijentima koji su mi dokazali koliko je anestezija važna na jedinici intenzivnog liječenja. Zato mi je bilo drago kad sam dobila priliku educirati se u izraelskoj bolnici - ispričala nam je dr. Kabar prije godinu dana.

Tad nije ni slutila da će sa sad boriti za život.

Kao što znamo, Izrael nastavlja sa žestokim udarima na pojas Gaze. Izraelska vojska je priopćila kako su preko noći napali 750 vojnih meta, uključujući podzemne tunele koje koristi Hamas, skladišta oružja, rezidencije istaknutih članova Hamasa. Na snimkama koje nam stižu iz pojasa Gaze dominiraju ruševine i zvuk eksplozija. Svako malo se čuje glasna detonacija, koju slijede veliki stupovi gustog crnog dima. Ulice su prazne, ljudi nigdje...Izraelska vojska naredila je i evakuaciju sjevera Gaze, gdje će, kako kažu, provoditi vojne akcije.

Kolona izraelskih tenkova i raznih drugih vojnih i oklopnih vozila snimljena je jutros na jugu Izraela, nakon što je izraelska vojska izdala naredbu za evakuaciju stanovnicima sa sjevera pojasa Gaze. U naredbi su Izraelci Palestincima poručili da napuste svoje domove zbog vlastite sigurnosti, jer će na tom području provoditi vojne akcije protiv Hamasa, što su razni stručnjaci protumačili kao najavu skorašnje kopnene invazije pojasa Gaze.