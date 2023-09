EKSKLUZIVNO 'U zatvoru sam se družila sa Smiljanom. Vjerujem kako skriva istinu o ubojstvu'

Već više od godinu dana znamo da planira izaći. Pisala je puno puta molbu za prekid kazne. Dosta se to forsiralo od strane odvjetnika, bolje da je puste nego da digne tužbu protiv kaznionice. Njezin plan je doći do dokaza i tražiti obnovu postupka. Na to ima pravo samo jedanput. Rekla bih da je vrlo uporna, zanimljiva, duhovita... Kad pročitate što je napravila, nekako vam je to teško shvatiti. Drukčija je, kaže nam čitateljica komentirajući izlazak Smiljane Srnec na tromjesečnu slobodu iz zatvora.