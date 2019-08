Eksplozija cisterne za gorivo u Tanzaniji: Najmanje 60 mrtvih

Najmanje 60 ljudi poginulo je u subotu u eksploziji cisterne za gorivo u istočnoj Tanzaniji, rekao je dužnosnik.

Cisterna za gorivo prevrnula se u Morogoru, udaljenom oko 180 kilometara zapadno od najveće trgovačke luke Dar es Salaam.

Ljudi su pokušavali izvući gorivo iz oštećene cisterne u trenutku eksplozije, rekao je svjedok Kiondo Mshana.

- Mnogo ljudi je poginulo, čak i oni koji nisu krali gorivo jer je ovo prometno područje - rekao je drugi svjedok Daniel Ngogo.

Većina žrtava prevezena je u bolnicu u Morogoru, iako su neka tijela još uvijek na mjestu nesreće, rekla je lokalna zdravstvena dužnosnica Rita Lyamuya.

Na video snimkama prije eksplozije, koje kruže društvenim mrežama, može se vidjeti gomila ljudi kako izvlači gorivo u žute kanistere nakon sudara vozila.

Social media has left us heartless, guys are burning at Msamvu in #Morogoro Town, #Tanzania and some good for nothing Senji is saying "watu wanaungua".



If you can't jump in to help, kaa na mama yako! Bure Kabisa pic.twitter.com/yPZuQnVbWl