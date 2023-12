Eksplozija korone i hripavca, tu je i gripa: 'Nije dramatično za sada, ali jest upozoravajuće'

Prema podacima Registra zaraznih bolesti Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti do jučerašnjeg dana, 22 prosinca, oboljelih od hripavca bilo je 3805. Najviše u Gradu Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Uspoređujući podatke objavljene 15. prosinca, u tjedan dana broj zaraženih porastao je za 755. U dva tjedna za čak 1555.

Najviše oboljelih je u dobi od 10 do 14 godina - 1758. Slijedi skupina od 15 do 19 godina u kojoj je 1082 oboljelih. Puno je bolesne djece i u dobi od pet do devet - 292, a još 154 u dobi od jedne do četiri godine godine. Onih između 20 i 40 godina je 171, od 41. do 59. godine njih 216, a starijih od 60 oboljelih je 48.

'Situacija nije dramatična, ali je upozoravajuća'

Proteklog tjedna imamo i eksploziju korona virusa s preko 5000 zaraženih i 68 preminulih. To su oni koji su se sami prijavili, što znači da je zaraženih i više, osobito, ističu stručnjaci, na ovaj broj preminulih. Iako umiruju na pitanje koliko nam je ova situacija s eksplozijom različitih virusa dramatična i zabrinjavajuća, naglašavaju kako ih ipak malo zabrinjava.

- Nije ništa posebno zabrinjavajuća, radi se o zimskoj sezoni kada imamo veći broj takvih respiracijskih infekcija. Kod Covida ima puno različitih sojeva i ljudi često obolijevaju, ima više slučajeva tijekom cijele godine zbog činjenice da cirkulira veći broj tih različitih sojeva. No, bez obzira što su to ponavljajuće infekcije s blažim simptomima, oni stariji, imunokompromitirani ili s pratećim bolestima i dalje mogu teže oboljeti pa čak i umrijeti. Vidimo da je smrtnost na razini 10-ak ljudi dnevno, što i nije baš tako malo. Pamtimo i puno gore brojeve, ali ipak malo ovo zabrinjava - kaže nam imunolog Zlatko Trobonjača.

Predsjednik epidemiološkog društva Miroslav Venus poručuje kako se ovo i očekivalo.

- Kad se u svibnju proglasio kraj epidemije Covida, neki su to shvatili da je to sad to. Nije, virus je i dalje tu, ali smo postigli da smo se mi donekle adaptirali na njega, kao i on nas, u toliko mjeri što je mutirao na način da je postao sve zarazniji, ali ne i smrtonosniji. Htjeli smo doći do situacije da to bude virus poput gripe i otprilike je to sad tako. Ništa se nije posebno dogodilo u smislu novih varijanti, nego je do povećanja broja došlo, kako zbog činjenice da imunost nakon zaraze ili cijepljenja s godinama opada, tako i toga što je sad ovo doba godine, ne samo klimatološki, nego i blagdansko kada se družimo, čestitamo, ljubimo - ističe Venus dodajući kako za sada situacija nije dramatična.

- Ali ovaj porast jest upozoravajuć jer nema tek sad slijede Božić, Nova godina, skijanja, povratci... Moramo biti oprezni - dodao je.

'Nismo još dobili službenu obavijest o početku epidemije gripe, sigurno će svakog dana'

Trenutno raste i broj slučajeva gripe u svim županijama, a do 17. prosinca ih je prijavljeno 387. Podaci nam govore kako je trenutno manjeg intenziteta kad usporedimo istim razdobljem lani kada smo imali prijavljenih 713 slučajeva, no što očekivati u narednom periodu, teško je reći.

- Još uvijek nismo dobili službenu obavijest o početku epidemije gripe. Sigurno će svakog dana - kaže nam Venus.

Trobonjača očekuje dodatno širenje različitih virusa u siječnju i veljači.

- Kako gripe, tako Covida pa i hripavca. Kad gledamo sojeve gripe, nije to nikakva posebna opasna gripa, svaka ima određen postotak smrtnosti, ali nije to svakodnevno jer ovo nije pandemijski soj gripe. Jako je važno cijepiti se. Iako cijepljenje ne garantira da se nećete inficirati, ali smanjuje mogućnost dvostruko. Ako se i inficirate, najvjerojatnije ćete preboljeti blažu bolest. Posebno oni koji se cijepe iz godine u godinu stvaraju golemu materiju imunosti protiv različitih sojeva - kaže Trobonjača.

'Pozivamo trudnice da se docijepe, a podsjećam da je cijepljenje djece protiv hripavca zakonska obveza'

Iako je najbolje cijepiti se već početkom studenog, nije, savjetuje imunolog, kasno ni sada. I Venus poziva na cijepljenje. I protiv gripe i Covida i hripavca.

- Za razliku od Covida, hripavac može biti najopasniji za najmlađe. Zato pozivamo trudnice da dođu, posebno u zadnjem tromjesečju, i da se docijepe, kako bi preko posteljice svoju zaštitu prenijele na nerođeno dijete. A onda da djeca prime, prema kalendaru obaveznog cijepljenja, cjepivo u drugom pa u četvrtom pa u šestom mjesecu života. Mislili smo da ćemo u 21. stoljeću eliminirati ovu bolest, a moramo se sad s njom boriti - kaže.

Stručnjaci pojašnjavaju i zašto je došlo ove godine do eksplozije hripavca.

- Za vrijeme Covida smo se štitili i činjenica je da smo bili općenito manje u mogućnost da dobijemo neke druge viruse i bakterije, vidimo da je '20./'21. za sve bolesti drastično manji broj u odnosu na '18./'19. Ali činjenica je i pad procijepljenosti, a to je zakonska obveza. Vidimo veći broj oboljelih u onim sredinama koji inače imaju procijepljenost generalno protiv svih bolesti - pojašnjava epidemiolog Venus.

Trobonjača podsjeća koliko je hripavac opasan za malu djecu.

- Već sad imamo 20 ili 30 puta više slučajeva hripavca nego što imamo u prosjeku godišnje, zahvaljujući imunosnom dugu što se prije možda nije toliko širio jer su bile na snazi protuepidemijske mjere, ali i zbog činjenice da je procijepljenost pala, u nekim županijama poput Splitsko-dalmatinske i više od 10 posto. Djecu hripavac može jako pogoditi, mogu umrijeti, nije bezazlena bolest. Ne treba trenutno dramatizirati i paničariti, ali ljudima treba skrenuti pažnju da razmišljaju o svom i zdravlju svoje djece i da opreza nikad dosta. Ako imamo učinkovito cjepivo, koje nema apsolutno nikakve neželjene pojave, onda nema razloga ne cijepiti svoju djecu, a vidimo da to ne čini 15-ak roditelja u nekim županijama - poručuje imunolog.

Venus tijekom blagdana savjetuje i pridržavanje onih osnovnih epidemioloških mjera, kao i na prozračivanje prostorija u kojima su okupljanja i slavlja kao najbitnije.