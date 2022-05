'Eksplozija' probudila Mičevec Grom probio dimnjak i deku kuće, mještani ostali bez struje

Grom je udario u obiteljsku kuću u Mičevcu u subotu oko 5.40 sati, a snažna detonacija probudila je mnoge mještane u okolici.

- Na intervenciju smo izašli s dva vozila i devet vatrogasaca, došlo je do udara groma u obiteljsku kuću, do pražnjenja elektriciteta u dimnjak kuće, probilo je i prvu deku. Sanirali smo odmah s rezervnim crijepom koje je imao vlasnik ta oštećenja krovišta, da ne dođe zbog kiše do još veće štete. Intervencija je trajala nekih 50-tak minuta. Čitav taj dio ostao je bez struje I telefonije, a Elektra će utvrditi daljnja oštećenja - dodao je za cityportal zapovjednik JVP Velike Gorice, Ivica Maceković.

- Došlo je do proboja, pražnjenja elektriciteta u dimnjak kuće koji se probio u deku u građevini. Materijalna šteta je dosta velika. Na lokaciju su došli vatrogasci, djelatnici HEP-a, policija te članovi Civilne zaštite. Srećom, nitko nije ozlijeđen, gospođa je spavala u sobi na drugoj strani, a u drugom kutu je došlo do probijanja - rekao je zapovjednik DVD-a Ivan Mičevac za kronike.vg.

Sprženi su svi električni uređaji koji su bili uključeni u struju, a električni proboj stigao je i do susjednih kuća kroz telefonske žice, ruter i strujne instalacije. Šeteta je velika i u kući u koju je udario grom i u susjednim kućama.

- Susjedu je sat stao točno u 5:42, kad je došlo do tog udara. Svi su ljudi prestrašeno istrčali na ulicu, većina je još spavala. Nije bilo nikakve naznake, nije grmjelo, kiša je lagano padala, baš je udarilo kako se kaže – iz vedroga neba! Nitko se ovdje ne sjeća takvog udara groma, pa sigurno u zadnjih 70 godina! - kazao je zapovjednik DVD-a Mičevac, Ivan Bedeković.

Dodao je kako je čitava ulica ostala bez struje, a u krugu najmanje desetak metara je oštećena ili uništena informatička oprema, telefonija, plinski bojleri..

Osim vatrogasaca, na teren su izašle i ekipe Civilne zaštite, policije i HEP-Elektre.

