VIDEO Ogroman požar blizu hrvatske granice, civilna zaštita BiH: Ne idite van, zatvorite sve!

Velik požar u tvornici Stiropora kod Bihaća. Prema službenim informacijama Civilne zaštite Grada Bihaća, radi se o tvornici Austrotherm u naselju Turija.

Zatvarajte sve, plin je otrovan

- Sirene se čuju po cijelom gradu i idu prema tvornici. Vatrogasci su mi rekli da se radi o otrovnom plinu opasnom po život. Ako gore velike količine stiropora, to je opasno zbog toga što ekspandirani polistiren prilikom zapaljenja ispušta otrovne, kancerogene plinove. Nema još panike, ali upozoravamo ljude da se čim prije maknu što dalje od mjesta požara - prepričao nam je čitatelj riječi jednog od vatrogasaca koji se bori s buktinjom.

- Odmah po prijemu dojave na teren su se uputile sve raspoložive snage jedinica za gašenje. Do sad u gašenju požara sudjeluje 20 vatrogasaca s pet vatrogasnih vozila. Ovim putem obaviještavamo mještane naselja Turija, Vrsta, Izačić, Kamenica, Vikići, Bugar, Gata i Zlopoljac da zbog velike količine dima izbjegavaju do daljnjeg boravak na otvorenom, te da zatvore prozore na obiteljskim kućama i ostalim objektima stanovanja. Prema do sad dostupnim podacima na sreću nema povrijeđenih ili stradalih osoba, ali je na objektu pričinjena velika materijalna šteta - kažu iz Civilne zaštite Grada Bihaća.

Radnici bježali iz tvornice

- Došao sam jutros među prvima dok sam išao na posao. Vidio sam kako radnici bježe iz tvornice. Sad i plaču, kažu da su gradili ovo 15 godina, a sve je nestalo u trenutku. Vatrogasci su još uvijek tu, ali je već sad vidljivo da od tvornice nije ništa ostalo. Prisutni su i pripadnici policije i hitne pomoći. Gašenje je otežano zbog izuzetno zapaljivog materijala - dodao je čitatelj koji nam je poslao snimke.

Kaže i da se u skladištu nalazi spremnik od 1000 litara ulja, što dodatno otežava vatrogascima posao. Tvrdi da je u tvornici bilo zaposleno pedesetak radnika.

