Eksplozija u Haagu: Desetero ljudi zarobljeno ispod ruševina?

U zgradi u Den Haagu je u nedjelju odjeknula eksplozija. Na terenu su sve dežurne službe.

Prema prvim informacijama dvoje ljudi su spasili i odvezli u bolnicu. Strahuje se da je još desetero ljudi zarobljeno ispod ruševina. Spasioci ih pokušavaju naći. Uzrok eksplozije još se ne zna.

A heavy explosion in The Hague's Van der Heijdenstraat has destroyed multiple houses. Number of casualties, cause of the explosion, etc. unknown.https://t.co/K6xJTdYq5N