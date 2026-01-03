Venezuela optužuje Ameriku za agresiju, Trump naredio udare! Eksplozije i sirene u Caracasu

OGLASIO SE PETRO

Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro oglasio se na društvenim mrežama tvrdeći da je Venezuela izložena vojnom napadu. U objavi na platformi X naveo je kako se, prema njegovim informacijama, glavni grad Caracas nalazi pod bombardiranjem.

"U ovom trenutku bombardiraju Caracas… gađaju ga projektilima", napisao je Petro, upozorivši na ozbiljnost situacije i moguće šire posljedice za regiju.

Kolumbijski predsjednik pritom je pozvao na hitno djelovanje međunarodne zajednice te zatražio sazivanje izvanredne sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Naglasio je da je Kolumbija od jučer postala članica tog tijela i da mora iskoristiti svoju poziciju.

"Potrebno je odmah sazvati hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti i utvrditi međunarodnu zakonitost agresije na Venezuelu", poručio je Petro.

Venezuelanske vlasti zasad se službeno nisu očitovale o tvrdnjama kolumbijskog predsjednika, a okolnosti događaja i odgovornost za navodni napad još uvijek nisu potvrđeni.