U ranim jutarnjim satima nad glavnim gradom Venezuele začule su najmanje sedam snažnih eksplozija, a stanovnici su prijavili i zvukove niskoletećih zrakoplova
Venezuela optužuje Ameriku za agresiju, Trump naredio udare! Eksplozije i sirene u Caracasu
Venezuelanska vlada reagirala je na najnovija zbivanja i službeno osudila postupke Sjedinjenih Američkih Država, optuživši ih za vojni napad na svoj teritorij. U izvanrednom priopćenju, objavljenom jutros, Caracas tvrdi da je riječ o ozbiljnom činu agresije.
"Venezuela odbacuje, osuđuje i pred međunarodnom zajednicom najoštrije denuncira iznimno tešku vojnu agresiju koju je nad venezuelanskim teritorijem počinila aktualna Vlada Sjedinjenih Američkih Država“, stoji u službenoj izjavi vlasti.
Predsjednik Nicolas Maduro proglasio je izvanredno stanje.
Američki predsjednik Donald Trump naredio je udar na ciljeve unutar Venezuele, uključujući i vojne objekte, doznaje CBS News pozivajući se na američke dužnosnike. Prema zasad dostupnim podacima, napadi su bili usmjereni na više lokacija povezanih s venezuelanskim oružanim snagama, no detalji o opsegu operacije i eventualnoj šteti još nisu službeno potvrđeni. Također nije poznato ima li žrtava.
Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro oglasio se na društvenim mrežama tvrdeći da je Venezuela izložena vojnom napadu. U objavi na platformi X naveo je kako se, prema njegovim informacijama, glavni grad Caracas nalazi pod bombardiranjem.
"U ovom trenutku bombardiraju Caracas… gađaju ga projektilima", napisao je Petro, upozorivši na ozbiljnost situacije i moguće šire posljedice za regiju.
Kolumbijski predsjednik pritom je pozvao na hitno djelovanje međunarodne zajednice te zatražio sazivanje izvanredne sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Naglasio je da je Kolumbija od jučer postala članica tog tijela i da mora iskoristiti svoju poziciju.
"Potrebno je odmah sazvati hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti i utvrditi međunarodnu zakonitost agresije na Venezuelu", poručio je Petro.
Venezuelanske vlasti zasad se službeno nisu očitovale o tvrdnjama kolumbijskog predsjednika, a okolnosti događaja i odgovornost za navodni napad još uvijek nisu potvrđeni.
U ranim jutarnjim satima nad glavnim gradom Venezuele začule su najmanje sedam snažnih eksplozija, a stanovnici su prijavili i zvukove niskoletećih zrakoplova, javljaju strani mediji. Incident se dogodio oko 2 sata ujutro po lokalnom vremenu, a mnogi dijelovi grada ostali su bez električne energije nakon buke i bljeskova na nebu.
Svjedoci su izašli na ulice u različitim četvrtima Caracasa, dok je u pojedinim dijelovima grada zabilježena i panika, a videa s eksplozijama i letovima neidentificiranih zrakoplova kruže društvenim mrežama.
Venezuelanska vlast još se nije službeno oglasila o uzroku eksplozija, no događaj dolazi u trenutku pojačanih tenzija s Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump u posljednje je vrijeme sveo odnose s Caracasom značajno - Washington je pojačao pritisak zbog navodnih aktivnosti narkokartela i najavio moguće dodatne mjere protiv Venezuele, uključujući i vojne opcije, navode mediji.
Ovo je novi u nizu uznemirujućih događaja u Venezueli koja već mjesecima bilježi escalaciju sukoba i diplomatskih prijepora s SAD-om, a uzrok i odgovornost za eksplozije zasad ostaju nejasni.
Više informacija očekuje se tijekom dana.