Trump: 'Rekao sam Maduru da se mora predati. Ide u New York i optužen je za narkoterorizam'

Ubili su puno ljudi, uključujući i puno Amerikanaca, ali i ljude u vlastitoj zemlji, izjavio je u intervjuu za Fox News američki predsjednik Donald Trump nakon uhićenja Nicolasa Madura, predsjednika Venezuele.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:27 Trumpov udar na Venezuelu: 'Kao mafijaš koristi zemlju za obračune. To je i poruka Putinu' | Video: 24sata/Reuters

Trump je poručio da će svi oni koji će ostati vjerni Maduru imati lošu budućnost.

- Maduro i supruga Cilia Flores na putu su za New York. Optuženi su za više kaznenih točaka, uključujući narkoterorizam. Putuju brodom, a izvest će ih pred kazneni sud u New Yorku - istaknuo je Trump.

SAD će, prema riječima Trumpa, u budućnosti biti snažno uključen u venezuelansku naftnu industriju.

- Tjedan dana prije napada razgovarao sam s Madurom. Rekao sam mu da se mora predati. 'Moraš odustati, moraš se predati', rekao sam mu - istaknuo je Trump.

Operacija je bila planirana četiri dana ranije, ali zbog vremenskih uvjeta su je odgodili.

- Vrijeme mora biti savršeno… odjednom se otvorilo i rekli smo, krenite - rekao je.

Maduro je uhićen u mjestu koje je 'više ličilo na tvrđavu, nego kuću', s čelikom gotovo posvuda.

- Reakcija naših službi bila je brza i efikasna. Takvu operaciju još nisam vidio. Mogao sam pratiti svaki aspekt operacije, između Floride i terena u Venezueli. Tijekom akcije nekoliko naših vojnika je ranjeno, ali nitko nije poginuo. Trebali bi biti u poprilično dobrom stanju - istaknuo je.