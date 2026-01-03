SAD će, prema riječima Trumpa, u budućnosti biti snažno uključen u venezuelansku naftnu industriju.
Trump: 'Rekao sam Maduru da se mora predati. Ide u New York i optužen je za narkoterorizam'
Ubili su puno ljudi, uključujući i puno Amerikanaca, ali i ljude u vlastitoj zemlji, izjavio je u intervjuu za Fox News američki predsjednik Donald Trump nakon uhićenja Nicolasa Madura, predsjednika Venezuele.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Trump je poručio da će svi oni koji će ostati vjerni Maduru imati lošu budućnost.
- Maduro i supruga Cilia Flores na putu su za New York. Optuženi su za više kaznenih točaka, uključujući narkoterorizam. Putuju brodom, a izvest će ih pred kazneni sud u New Yorku - istaknuo je Trump.
SAD će, prema riječima Trumpa, u budućnosti biti snažno uključen u venezuelansku naftnu industriju.
- Tjedan dana prije napada razgovarao sam s Madurom. Rekao sam mu da se mora predati. 'Moraš odustati, moraš se predati', rekao sam mu - istaknuo je Trump.
Operacija je bila planirana četiri dana ranije, ali zbog vremenskih uvjeta su je odgodili.
- Vrijeme mora biti savršeno… odjednom se otvorilo i rekli smo, krenite - rekao je.
Maduro je uhićen u mjestu koje je 'više ličilo na tvrđavu, nego kuću', s čelikom gotovo posvuda.
- Reakcija naših službi bila je brza i efikasna. Takvu operaciju još nisam vidio. Mogao sam pratiti svaki aspekt operacije, između Floride i terena u Venezueli. Tijekom akcije nekoliko naših vojnika je ranjeno, ali nitko nije poginuo. Trebali bi biti u poprilično dobrom stanju - istaknuo je.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+