Eksplozije u Kabulu: 'Mislili smo da je potres'. Pakistan: 'Ovo je otvoreni rat s Afganistanom!'

Stanovnik četvrti Dashti Barchi, u šestom distriktu Kabula, nedaleko od područja koje je navodno bilo meta sinoćnjeg pakistanskog zračnog napada, ispričao je da je snažna eksplozija zatresla njegovu kuću.

- Isprva smo mislili da je potres, jer je prije nekoliko dana Kabul pogodio potres. Onda smo čuli jaku detonaciju - rekao je.

Kako navodi, stanovnici Dashti Barchija odmah su izašli na ulice i ostali budni do jutra.

- Nitko više nije spavao. Svi su bili uplašeni - dodao je.

Ubrzo nakon eksplozije, kaže, iznad grada su se pojavili borbeni zrakoplovi.

- Kad smo ih vidjeli iznad sebe, shvatili smo da su pakistanski. Supruga i roditelji bili su jako prestrašeni. Cijelu noć smo ostali budni - istaknuo je.