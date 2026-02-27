Nekoliko snažnih eksplozija potreslo je Kabul rano u petak ujutro, nekoliko sati nakon što je talibanska vlada objavila da je pokrenula ofenzivu na granici protiv Pakistana
Eksplozije u Kabulu: 'Mislili smo da je potres'. Pakistan: 'Ovo je otvoreni rat s Afganistanom!'
Stanovnik četvrti Dashti Barchi, u šestom distriktu Kabula, nedaleko od područja koje je navodno bilo meta sinoćnjeg pakistanskog zračnog napada, ispričao je da je snažna eksplozija zatresla njegovu kuću.
- Isprva smo mislili da je potres, jer je prije nekoliko dana Kabul pogodio potres. Onda smo čuli jaku detonaciju - rekao je.
Kako navodi, stanovnici Dashti Barchija odmah su izašli na ulice i ostali budni do jutra.
- Nitko više nije spavao. Svi su bili uplašeni - dodao je.
Ubrzo nakon eksplozije, kaže, iznad grada su se pojavili borbeni zrakoplovi.
- Kad smo ih vidjeli iznad sebe, shvatili smo da su pakistanski. Supruga i roditelji bili su jako prestrašeni. Cijelu noć smo ostali budni - istaknuo je.
Iran je spreman pomoći u „olakšavanju dijaloga“ između Pakistana i Afganistana, poručio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u objavi na platformi X.
Pozvao je obje zemlje da nesuglasice rješavaju kroz dobrosusjedske odnose i razgovor, umjesto daljnjeg zaoštravanja situacije.
Teheran je i ranije izražavao spremnost da preuzme ulogu posrednika dok su rasle napetosti na pakistansko-afganistanskoj granici.
Analitičari su za BBC Urdu ocijenili da je malo vjerojatno da bi talibani ušli u klasični, konvencionalni rat s Pakistanom. Između pakistanskih oružanih snaga i afganistanskih talibana postoji znatan nesrazmjer u vojnoj snazi.
Pakistan, koji posjeduje i nuklearno oružje, redovito se ubraja među 15 najjačih vojski svijeta. S druge strane, talibanske snage nemaju usporedive kapacitete, a dodatno su opterećene teškom gospodarskom situacijom u zemlji.
Naoružanje kojim raspolažu talibani uglavnom potječe iz tri izvora: iz zaliha bivše afganistanske vojske, od opreme koju su ostavile strane snage prilikom povlačenja te iz novog oružja nabavljenog iz različitih izvora, uključujući i crno tržište.
Prema stručnjacima, snimke ranijih graničnih incidenata pokazuju da su talibanske snage u pravilu koristile lako pješačko naoružanje protiv pakistanskih postrojbi.
Ipak, analitičari naglašavaju da talibani imaju dugogodišnje iskustvo u gerilskom ratovanju. Jedan afganistanski sigurnosni stručnjak rekao je za BBC Urdu da su se u dosadašnjim sukobima često oslanjali na taktike poput iznenadnih napada i postavljanja improviziranih eksplozivnih naprava uz ceste.
Prekogranična vatra između Pakistana i Afganistana prerasla je u ono što je pakistanski ministar obrane nazvao "otvorenim ratom", nakon niza smrtonosnih napada s obje strane planinske granice.
Eskalacija, koja uključuje pakistanske zračne udare na Kabul, Kandahar i druge afganistanske pokrajine, vrhunac je dugogodišnjih napetosti koje su sada eksplodirale, prijeteći potpunom destabilizacijom ionako krhke regije.
Dok se talibanski borci, prekaljeni desetljećima gerilskog ratovanja, suočavaju s jednom od najjačih vojski na svijetu, u pozadini svega stoji i nuklearni arsenal Islamabada.
Pakistanska vojska objavila je video za koji navodi da prikazuje trenutke napada na glavni grad Afganistana.
POGLEDAJTE VIDEO:
Prema izjavama stanovnika za BBC, stanje u Kabulu se smirilo. Kažu da se više ne čuju borbeni zrakoplovi, a grad nakon ranijih pakistanskih zračnih udara djeluje znatno tiše i mirnije.