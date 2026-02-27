Evo zašto su počeli novi sukob s talibanima i koliko Pakistan ima moćnog nuklearnog oružja

Prekogranična vatra između Pakistana i Afganistana prerasla je u ono što je pakistanski ministar obrane nazvao "otvorenim ratom", nakon niza smrtonosnih napada s obje strane planinske granice. Eskalacija, koja uključuje pakistanske zračne udare na Kabul, Kandahar i druge afganistanske pokrajine, vrhunac je dugogodišnjih napetosti koje su sada eksplodirale, prijeteći potpunom destabilizacijom ionako krhke regije. Dok se talibanski borci, prekaljeni desetljećima gerilskog ratovanja, suočavaju s jednom od najjačih vojski na svijetu, u pozadini svega stoji i nuklearni arsenal Islamabada.

POGLEDAJTE VIDEO



Pokretanje videa... 00:15 Eksplozije u Kabulu | Video: 24sata/Reuters

Glavni okidač su talibanski saveznici

Iako dijele duboke kulturne i ekonomske veze, odnosi između Islamabada i Kabula naglo su se pogoršali nakon povratka talibana na vlast 2021. godine. Glavni uzrok sukoba je podrška koju, prema tvrdnjama Pakistana, afganistanski talibani pružaju svojim pakistanskim imenjacima, militantnoj skupini Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Islamabad optužuje Kabul da dopušta TTP-u korištenje afganistanskog teritorija kao sigurnog utočišta za planiranje i izvođenje napada unutar Pakistana. Samo u 2025. godini u takvim je napadima ubijeno više od 1200 ljudi, dvostruko više nego 2021. godine.

Strpljenje Islamabada je, kako kažu, isteklo nakon niza napada početkom ove godine. Samoubilački napad na sigurnosnu postaju u okrugu Bajaur, u kojem je poginulo jedanaest vojnika, te napad na vojni konvoj u Bannuu prelili su čašu. Pakistanski ministar informiranja Attaullah Tarar izjavio je kako Pakistan ima "konačne dokaze" da su napadi izvedeni po nalogu vodstva i mentora baziranih u Afganistanu.

Od zračnih udara do operacije "Pravedni gnjev"

Foto: Hussain Ali

Kao odgovor, Pakistan je pokrenuo "selektivne operacije" protiv sedam kampova TTP-a u afganistanskim pokrajinama. Talibani su uzvratili napadom na pakistanske granične postaje, tvrdeći da su zauzeli više od deset položaja i ubili desetke pakistanskih vojnika. To je navelo Pakistan da proglasi "otvoreni rat" i pokrene masivnu operaciju "Ghazab Lil Haqq" ili "Pravedni gnjev". Uslijedili su zračni udari na Kabul, Kandahar i pokrajinu Paktiju. Stanovnici afganistanske prijestolnice probudili su se uz zvukove eksplozija.

Jedna stanovnica Kabula, čiji identitet iz sigurnosnih razloga nije otkriven, opisala je trenutak napada.

​- Prvo smo mislili da je potres, jer je bio jedan prije nekoliko dana. A onda smo čuli glasnu eksploziju. Bili smo prestravljeni. Nitko nakon toga nije spavao, svi su se bojali.

Koliko je Pakistan doista moćan?

Foto: Hussain Ali

Na papiru, vojna moć dviju država je neusporediva. Pakistan, nuklearna sila, ima jednu od najjačih vojski na svijetu. Raspolaže sa 660.000 aktivnih vojnika, od čega 560.000 u kopnenoj vojsci, te modernim zrakoplovstvom koje uključuje američke F-16 i kineske JF-17 lovce. S druge strane, talibanske oružane snage broje oko 172.000 boraca, bez pravog zrakoplovstva i s opremom koja je uglavnom zaplijenjena od američkih i bivših afganistanskih snaga.

Međutim, talibani imaju desetljeća iskustva u asimetričnom, gerilskom ratovanju koje im je donijelo pobjedu protiv SAD-a i NATO-a. Unatoč tome, krajnja prevaga Islamabada leži u njegovom nuklearnom programu.

Jedan od najbrže rastućih nuklearnih arsenala

Pakistan posjeduje jedan od najbrže rastućih nuklearnih arsenala na svijetu, primarno razvijen kao sredstvo odvraćanja Indije. Prema procjenama s početka 2026. godine, Pakistan raspolaže s otprilike 170 nuklearnih bojevih glava. Analitičari predviđaju da bi se taj broj, zahvaljujući povećanoj proizvodnji plutonija, do kraja desetljeća mogao popeti na dvjesto.

Islamabad je blizu uspostave pune nuklearne trijade, što znači da oružje može lansirati s kopna, iz zraka i s mora. Okosnicu čine balistički projektili poput Shaheen-III, dok su zrakoplovi Mirage i JF-17 opremljeni krstarećim projektilima Ra'ad koji mogu nositi nuklearne glave. Uz to, razvija se i podmornička komponenta s projektilima Babur-3. Za razliku od Indije, Pakistan nema politiku "prve neuporabe", što znači da njihova doktrina dopušta korištenje taktičkog nuklearnog oružja čak i kao odgovor na konvencionalni napad na bojištu.