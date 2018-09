Ekstrem: Temperatura u svega 12 sati pada za 18 stupnjeva!

Promjena vremena sve je bliže, a prema najnovijoj prognozi ogromna hladna fronta sa sjevera veći dio Hrvatske pogodit će u subotu.

U petak će biti još većinom sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, uglavnom u riječnim dolinama i gorskim kotlinama, a poslijepodne je moguć poneki pljusak, uglavnom u gorskim krajevima. Vjetar slab, poslijepodne do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Na Jadranu će ujutro uz obalu puhati slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će na sjevernom dijelu zapuhati jugo. Najniža jutarnja temperatura imeđu 11 i 16, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 30 °C.

U subotu stiže jače naoblačenje s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će već prijepodne zahvatiti zapadne predjele, a do kraja dana proširit će se i na veći dio zemlje. Temperatura zraka u padu uz umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a poslijepodne najprije na sjevernom Jadranu uz jaku i olujnu buru.

Vakula: Na višim nadmorskim visinama bit će i snijega

- Tijekom subote će nam sjevera i sjeverozapada Europe doći hladniji zrak, pa nakon prolaznog zatopljenja u nedjelju, od ponedjeljka još hladniji, uz koji će ovotjedna najniža jutarnja temperatura zraka u sljedećem tjednu ponegdje biti čak i najviša poslijepodnevna. Štoviše, u višim nadmorskim visinama ovog dijela Europe bit će i snijega, ne samo u Alpama nego vjerojatno i južnije... Prije toga imat ćemo i mjestimičnih pljuskova i grmljavina, a i jakog vjetra, gdjekad i s olujnim udarima - najavio na meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

Meteoalarm upalio žuto upozorenje

Zbog najavljenih vremenskih neprilika, DHMZ je putem Meteoalarma za cijelu državu, uz izuzetak krajnjeg juga, izdao žuta upozorenja koja upućuju na potencijalno opasne vremenske uvjete.

Foto: meteoalarm

- Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. vjerojatnost grmljavine je veća od 60 posto. Budite na oprezu. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - stoji u upozorenju.

U nedjelju djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar će oslabjeti.

Drugi i jači nalet hladne fronte stiže u ponedjeljak i utorak

U ponedjeljak novo jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najprije na zapadu, a zatim i drugdje. Jugozapadnjak i jugo u drugom dijelu dana okrenut će na sjeverni vjetar, a na sjevernom Jadranu zapuhat će jaka i olujna bura. Prema večeri osjetno hladnije.

Koliko će drastična promjena vremena biti najbolje ilustrira prognoza najviših dnevnih temperatura zraka za petak i subotu. U Zagrebu će subotnji maksimalac tako biti čak 13 stupnjeva niži od onoga u petak.

Slično će biti i u većini ostalih gradova u unutrašnjosti i na sjevernom priobalju, dok će južniji predjeli radikalno zahladnjenje dočekati u drugom 'naletu' hladne fronte, koji se očekuje početkom sljedećeg tjedna.

Kako najavljuje prognostički portal Severe Weather Europe, nahladnije će biti u utorak.

- Neobično jaka Arktička fronta proširit će se diljem Europe početkom idućeg tjedna donoseći iznimno hladno vrijeme nakon ljetnih temperatura koje su prevladavale većinom rujna - navodi portal i dodaju kako se u utorak u razmaku od svega 12-18 sati očekuje pad ekstreman pad temperature od +18 do 0 stupnjeva.

Foto: Severe Weather Europe

Tema: Hrvatska