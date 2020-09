El Chapo želi iz zatvora, podnio žalbu na doživotnu kaznu

Najpoznatiji svjetski narkobos nakon Escobara osuđen je za trgovinu droge, pranje novca, sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji i korištenje vatrenog oružja. Tvrdi da je suđenje bilo nepravedno

<p>Najpoznatiji meksički kralj droge Joaquin Guzman, poznatiji kao El Chapo podnio je žalbu na doživotnu kaznu koja mu je izrečena prije godinu dana. Posrnuli narkobos 63-godišnji El Chapo tvrdi da je suđenje bilo nepravedno, objavio je AP.</p><p>U žalbi podnesenoj Apelacijskom sudu u New Yorku on tvrdi da je sudac donio odluke kojima je poroti omogućilo slušanje pogrešnih dokaza na suđenju. Također se navodi kako je jedan od Guzmanovih odvjetnika imao sukob interesa i da su porotnici kršili naredbu da ne čitaju vijesti i objave na društvenim mrežama o El Chapu i suđenju. El Chapo, što na španjolskom znači kratki (Guzman je visok 168 cm) tvrdi i da su njegova prava na četvrti, peti i šesti amandman povrijeđena korištenjem samice i drugih pretjeranih sigurnosnih postupaka koji su predstavljali "kažnjavanje bez suđenja". U žalbi se zahtijeva i da sud odredi drugog suca koji će razmotriti žalbu i ispitati optužbe da je vlada nepravilno vodila slučaj.</p><p>Bivši čelnik najmoćnijeg meksičkog kartela Sinaloa, osuđen je 2019. godine na doživotni zatvor plus 30 godina dodatne zatvorske kazne, a naloženo mu je i platiti čak 12.6 milijardi dolara naknade. Osuđen je za zločine koji su počinjeni od 1989. do 2014. godine, a među njima je trgovina stotinama tona kokaina i drugih droga, sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, korištenje vatrenog oružja i pranje novca zarađenog drogom. Iako je El Chapo navodno kriv za stotine ubojstava to mu na sudu nije dokazano. </p><p>Do svojeg uhićenja smatran je najmoćnijim kraljem narkotika u Meksiku, i najmoćnijim svjetskim narkobosom od vremena Pabla Escobara. Kartel je vodio s Ismaelom Zambadom zvanim El Mayo koji se još uvijek uspješno skriva od vlasti.</p><p>El Chapo je čak dva puta bježao iz zatvora u Meksiku. Posebno spektakularan bijeg je izveo 2015. godine kad je iz zatvora Altiplano pobjegao kroz tunel. Uhvaćen je šest mjeseci kasnije te je 2017. izručen SAD-u gdje je i osuđen na kaznu doživotnog zatvora. </p>