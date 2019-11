Elektrotehnička i III. gimnazija u Splitu: 'Mi nismo u štrajku'

U splitskoj Elektrotehničkoj školi u utorak je najavljeno kako će se nastava održati normalno, unatoč općem štrajku, no stanje na 'terenu' je nešto drugačije: oko dvije trećine nastavnika došlo je na posao, a 15 od 48 nastavnika je i dalje u štrajku.

- Od početka štrajka pola nastavnika je radilo, a pola ne. Kako štrajk odmiče shvatili su da će biti sve teže to nadoknadiiti, pa su se polako odlučili na rad. Mnogi učenici tijekom štrajka nisu dolazili na nastavu i događalo se da i oni koji rade nemaju kome držati nastavu, tako da je sve to dovelo do kaosa. Zato sam se odlučio objaviti da se nastava održava normalno, da učenici dođu - rekao nam je ravnatelj Elektrotehničke škole u Splitu Igor Radanović.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Tek jedna trećina nastavnika danas ne radi, a mi nastojimo složiti poseban raspored da učenici imaju što manje 'rupa'. I kad imaju pauzu, ili ja, ili netko iz stručnih službi, održi im sat razredne zajednice, ili su u radionici, knjižnici... Imamo 480 učenika u 20 razrednih odjeljenja, a nama u strukovnim školama nadoknade su još veći problem jer se ti razredi dijele još u dvije ili tri grupe - jedna je na jednom predmetu, druga na vježbama. To je još jedan razlog da se nastavnici odluče raditi iako podržavaju štrajk kolega - poručio je.

- Neki naši nastavnici drže dva, tri ili četiri različita predmeta, imamo nastavnika koji rade u dvije ili tri škole. Neki izvode nastavu od dva, četiri ili čak osam blok sati, a riječ je o tehničkim predmetima, radioničkim vježbama, programiranju. Tu je teško održati nadoknadu. Manji je problem održati nadoknade u općim predmetima – kaže nam ravnatelj Elektrotehničke škole u Splitu, Igor Radanović.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Sindikalni povjerenik Nezavisnog sindikata u toj školi, profesor geografije Josip Kovačević potvrđuje nam kako je postotak 'štrajkaša' pao.

- Kolege su se možda uplašili skidanja dnevnice, a ovi koji nastavljaju štrajk nadam se da će ustrajati do ispunjenja zahtjeva, da će ostati do kraja – kaže nam Kovačević.

Nastave ima i u III. gimnaziji

Iako je navedeno da u štrajku nije ni III. gimnazija u Splitu, od radnateljice Deane Bokšić doznajemo kako nema promjena u odnosu na prethodne dane štrajka.

- Kod nas manje od pola djelatnika radi, a napravljen je poseban raspored po kojem učenici imaju nastavu pa tako neki imaju dva, a neki i šest sati – kratko nam je rekla Bokšić.

U ovu školu inače ide nešto manje od 600 učenika, a na rad škole puno utječu i druge okolnosti. Tako primjerice, u školi ima puno ranije unaprijed dogovorenih polaganja stručnih ispita i uvida u rad profesora za napredovanje na koje dolaze profesori s fakulteta, metodičari, savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje. Mnogi dolaze iz drugih gradova pa se takvo što u pravilu ne otkazuje.

