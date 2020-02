eMajstor - brzo do izvođača radova za gradnju i renovaciju

Beskonačna potraga za izvođačima radova, sumnjiva kvaliteta, zamorno usklađivanje i pregovaranje. I sve to – dok radovi nisu ni počeli!Kašnjenja, nekvalitetna izvedba i reklamacije toliko su česti, da bi se prije reklo da je to pravilo no iznimka. “Zašto, ako nije potrebno?”, konačno su se zapitali na portalu eMajstor. Na jednom portalu uspjeli su povezati kupce i obrtnike te tako pomogli u izvođenju više od 55 000 građevinskih projekata.

Građevinsko tržište budućnosti

Portal eMajstor je pokrenuo sveobuhvatnu digitalizaciju građevinskog tržišta, pružajući brze, pregledne i kvalitetne usluge. Portal tako obuhvaća direktorij s više od 9 000 majstora iz cjele Hrvatske. Na portalu ćete na jednome mjestu pronaći sve njihove reference i ocjene kupaca. Jako se vodi računa i o kvaliteti prikupljenih podataka, jer eMajstor stalno provjerava sve pritužbe kupaca i osigurava visoki standard ponude. Takva preglednost štiti dobre obrtnike, s jedne strane te kupce s druge, čime podiže kvalitetu usluga.

Osim povezivanja klijenata i obrtnika, eMajstor nudi i magazin s mnogo kvalitetnih savjeta, trendova i novosti iz područja arhitekture i graditeljstva. Na stranici ćete, također, pronaći praktičan kalkulator cijena, pomoću kojega možete brzo provjeriti približni raspon cijena građevinskih projekata, materijala i usluga izvođača koji vas zanimaju. To vam omogućuje da brzo procijenite iznos ulaganja i olakšate procjenu pristiglih ponuda za vašu potražnju.

eMajstor - pronađite izvođače radova za gradnju i renovaciju u roku od svega nekoliko sati

Na internetskoj platformi eMajstor prikupljeno je više od 9 000 izvođača radova koji pokrivaju više od 200 kategorija građevinskih usluga: od arhitekture, gradnje, krovova, prozora, vrata, montaže, fasada, žbuke, estriha, uređenja okoliša i drugih poslova. Posjetitelji stranice će uz to pronaći mnogo članaka i savjeta, pomoću kojih se mogu unaprijed informirati o građevinskim uslugama koje ih zanimaju. A što učiniti s ključnim informacijama – cijenama? eMajstor je ovdje također osigurao preglednost, jer se redovito prikupljaju prosječne cijene usluga kako bi se odmah moglo provjeriti jesu li ponude koje dobivate od obrtnika u nižem ili višem cjenovnom rangu. Naravno, treba znati da cijene usluga mogu uvelike varirati od ponuditelja do ponuditelja, a najniža cijena ne daje uvijek najveću kvalitetu izvedbe. Svi ti podatci su potpuno besplatni jer poslovni model portala eMajstor ne prebacuje troškove na korisnike. Manja godišnja pretplata za obrtnike omogućuje win-win situaciju.

Foto: eMajstor

Sada, kada ste se naoružali znanjem o uslugama i njihovim prosječnim cijenama, vrijeme je da pronađete izvođača radova. To možete učiniti na dva jednostavna načina. Ako pretražujete profile izvođača radova, te ako vam je neki zapeo za oko, možete mu poslati direktan zahtjev, a izvođač će vam uzvratiti ponudom. Tako možete precizno odabrati točno određene majstore, koji se razlikuju po svojim posebnim ponudama.

Drugi način dobivanja ponuda vam omogućava da za kratko vrijeme odaberete velik broj ponuda zainteresiranih izvođača radova. Ako želite ponude više izvođača, jednostavno ispunite obrazac za potražnju, koji možete pronaći na platformi. U kratkom upitniku možete navesti vrstu rada, kratki opis, kvadraturu, poželjan početak i kraj rada, informacije za kontakt i priložiti skice. U što više detalja opišete svoje želje, dobit ćete konkretnije ponude. Sada samo pošaljite obrazac i za nekoliko sati dobit ćete ponude zainteresiranih dobavljača. Kada prikupite više ponuda, možete ih lako usporediti i odrediti najboljeg izvođača. Tako dobivate velik broj ponuda za samo 5 minuta rada i nekoliko sati čekanja. Pronalaženje izvođača nikada nije bilo ovako jednostavno.

Kada se usporedi s nekadašnjim stresnim pretraživanjem, pozivanjem i prikupljanjem ponuda od svakog izvođača pojedinačno, ovo je zaista velik korak naprijed. Zahvaljujući portalu eMajstor stresna gradnja sada je stvar prošlosti.

Tema: Promo sadržaj