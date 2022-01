Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je u srijedu na "snažnu i neovisnu Europu" u govoru o prioritetima francuskog predsjedanja EU-om te zatražio i da se zemljama zapadnog Balkana da jasna perspektiva pristupanja Uniji.

"Treba nam snažna Europa koja može odgovoriti na klimatske, tehnološke, digitalne izazove, treba nam neovisna Europa koja će odlučivati sama o svojoj budućnosti i neće ovisiti o drugim silama", rekao je Macron u govoru eurozastupnicima na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu.

"Oporavak, snaga, pripadnost" moto je Francuske koja 13. put predsjeda Vijećem EU-a, a posljednji put je tu dužnost imala 2008. godine.

Prioriteti francuskog predsjedanja su reforma šegenskog prostora, zaštita granica i borba protiv ilegalnih migracija, zelena i digitalna tranzicija, kao i zapadni Balkan.

"Ne smijemo se više udaljavati od zapadnog Balkana (...) Trebaju od nas dobiti jasnu perspektivu pristupanja u EU u razumnom roku", rekao je Macron.

Macron želi da Europa uspostavi s NATO-om "novi sigurnosni poredak" s obzirom na Rusiju i pozvao na "iskren i zahtjevan dijalog" s Moskvom.

Dodao je da Francuska i Njemačka trebaju nastaviti razgovore s Ukrajinom i Rusijom u normandijskom formatu o ukrajinskoj krizi.

Macron je eurozastupnicima također rekao da EU i Velika Britanija "moraju pronaći put povjerenja" nakon brexita.

Demokracija, napredak i mir, obećanja na kojima počiva Europa, dovedeni su u pitanje i potrebno je raditi na tome da ih se održi, rekao je Macron.

"No pokazalo se da demokracije znaju upravljati pandemijom, a rezultat je puno bolja zaštita života i gospodarstava nego u autokratskim režimima", rekao je Macron.

Francuski predsjednik rekao je da je "vladavina prava dragocjena, a one zemlje koje to ne poštuju treba uvjeriti da to ponovno čine", što se ponajprije odnosi na Mađarsku i Poljsku. Dodao je da je potrebno "braniti pravnu državu" i da to nije ideja koja je potekla iz Bruxellesa, već je dio europske povijesti.

Europska unija želi biti predvodnica zelene tranzicije i borbe protiv klimatskih promjena, a Macron kaže da to sad treba "provesti u djela".

U ožujku će se održati samit posvećen definiranju novog modela gospodarskog rasta za ovo desetljeće, najavio je Macron.

I Afrika će biti u fokusu francuskog predsjedanja, a u veljači u Bruxellesu bit će organiziran samit država članica i institucija EU-a s Afričkom unijom.

Francuska će imati specifično predsjedništvo jer Francuzi u travnju biraju novog predsjednika, a u lipnju parlament. No Francuska je u sličnoj situaciji već bila 1995. godine.

Većina događaja u Francuskoj održat će se u prva tri mjeseca predsjedanja kako bi se izbjeglo njihovo korištenje u predizborne svrhe.