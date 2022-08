Emotivan tekst guvernera HNB-a Borisa Vujčića: Adio, kuna!

Kad smo pred koju godinu u HNB-u obilježavali četvrt stoljeća postojanja kune, na skupu sam zaželio da nam to bude posljednje takvo okupljanje. Takva rođendanska želja na prvi pogled može djelovati kao monetarni ekvivalent kletve Trnoružičine zle vile. No ona je zapravo izražavala stremljenja brižnog roditelja - da dijete uspješno završi školovanje i osamostali se. A kuna je u tri godine, koliko je proteklo od te proslave, upravo spektakularno završila svoje “školovanje”. To se nije odigralo u mirnim vremenima, nego u iznimno kompleksnim okolnostima globalne pandemije i rata. Stoga se s punim opravdanjem može reći da je kuna bila uspješna valuta i da je zaslužila svoje mjesto među europskim nacionalnim valutama koje su se stopile u euro.