Energo ponovno preuzima javnu uslugu opskrbe plinom u Rijeci

Riječki Energo ponovno preuzima javnu uslugu opskrbe plinom na području Rijeke i okolice za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027., a korisnici će se prebacivati automatizmom te će im najkasnije do 31. listopada biti dostavljen novi ugovor. Izvijestili su to iz Energa naglašavajući pritom da će od 1. listopada Energo biti najpovoljniji opskrbljivač plinom za Rijeku i okolicu.

"Kao što je već najavljeno, javnu uslugu opskrbe plinom na području grada Rijeke i okolice za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine ponovo preuzima Energo. Svi krajnji korisnici kategorije kućanstvo koji se nalaze pod ugovorom javne usluge opskrbe plinom s tvrtkom Gradska plinara Zagreb - Opskrba s tim datumom postaju korisnici Energa" naveli su.

Proces prebacivanja korisnika odvijat će se automatizmom, a najkasnije do 31. listopada 2024. bit će im dostavljen na sklapanje novi ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge zajedno s pripadajućim ugovornim uvjetima.

Iz Energa pojašnjavaju izračun cijene opskrbe plinom i naglašavaju da se on odnosi na korisnike koji će 1. listopada 2024. godine prijeći na javnu uslugu opskrbe plinom na distributivnom području Energa, tj. Rijeke i okolice.

"Naglašavamo da se tržišna cijena opskrbe plinom, koja se pojavljuje u medijima u kontekstu tržišne ponude Gradske plinare Zagreb Opskrba odnosi isključivo na zagrebačko područje i ne vrijedi za korisnike koje će na riječkom području od 1. listopada opskrbljivati Energo. Razlika nastaje radi različitih distributivnih marži po pojedinim područjima", kažu.

Kako navode, tržišna cijena za korisnike koji bi ostali na opskrbi GPZO-a na području Rijeke od 1. listopada iznosila bi 0,055 eura po kilovatsatu, dok će za korisnike koji pređu na Energo ona iznositi 0,0536 eura, što, ističu, predstavlja najpovoljniju cijenu opskrbe plinom za to distributivno područje.