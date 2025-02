Englez dragovoljno otišao u Ukrajinu pa u poginuo u prvoj misiji: 'Bio je topovsko meso...'

James Wilton (18) iz Huddersfielda je nakon završetka obrazovanja dobrovoljno otišao u Ukrajinu. Nesretni tinejdžer je poginuo tijekom prve borbene misije. Ubio ga je dron u selu Terni na istočnoj bojišnici, piše BBC.

- Imao je cijeli život pred sobom. Sutra bih se zamijenio s njim samo da može sjediti kod kuće uz pivu i gledati pikado. Imam 52 godine, proživio sam svoj život. On je imao 18, tko zna što je mogao učiniti? Nije proživio život, to je najgori dio - rekao je neutješni otac Graham.

Otac je otkrio da se pokojni sin želio pridružiti britanskoj vojsci kada je napustio srednju školu Royds Hall sa 16 godina. Umjesto toga, upisao je tečaj na sveučilištu Kirklees. Kaže da je James sa 17 godina počeo pričati o tome da želi otići u Ukrajinu.

Iako su i roditelji i sestre Sarah (21) i Sophie (22) bile protiv odlaska u rat, nisu ga uspjeli razuvjeriti.

- Sjeo sam s njim i vodio razne razgovore o tome zašto to želi učiniti i što ja mislim o tome. Na kraju je rekao da je donio odluku i da je to nešto što želi učiniti. Pretpostavljam da je mislio da je to neka vrsta avanture i da će uspjeti nešto promijeniti - otkrio je otac i dodao da je nevoljko podržao njegovu odluku.

- Da nisam to učinio, probudio bih se jedno jutro i on bi otišao. Jesam li mogao promijeniti njegovo mišljenje? Ne - razočaran je otac. James je iz Manchestera sletio u Krakow. Od tamo se ukrcao na autobus za Ternopil, gdje se pridružio Međunarodnoj legiji i prošao osnovni program obuke koji je trajao oko četiri tjedna.

- Nije trebao otići u borbenu misiju u kojoj je poginuo, ali je inzistirao zbog svog najboljeg prijatelja iz jedinice. Ja bih vjerojatno napravio istu stvar - tješi se otac koji je dodao da su borci u Međunarodnoj legiji imali različite stupnjeve vojnog iskustva, bili su potpuno loše opremljeni i korišteni kao topovsko meso.

Graham je ipak otkrio da se njegov sin niti u jednom trenutku nije dvoumio oko svoje odluke. Otkrio je da je mladi James poginuo tijekom prve misije u srpnju kada je trčao između dva rova na ravnici bez zaklona.

- Čuli smo se večer prije. Činio se dobro. Rekao je da misli da neće biti tamo toliko dugo koliko je očekivao. Malo je drugačije od onoga što je zamišljao - otkrio je otac.