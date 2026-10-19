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Englezi uvode kaznu od 100 funta za one koji puštaju glasnu glazbu u busu! 'To sve živcira...'

Piše HINA,
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Englezi uvode kaznu od 100 funta za one koji puštaju glasnu glazbu u busu! 'To sve živcira...'
Foto: ChatGPT/AI Ilustracija
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Vlada kaže da vozači autobusa neće biti odgovorni za provedbu novih pravila. Potencijalnim će se incidentima baviti ovlašteni službenici, među kojima su i službenici za sigurnost prometa i policija.

Putnici koji budu puštali glasnu glazbu u autobusima, u Engleskoj bi mogli biti kažnjeni s do 100 funti u okviru vladinih nastojanja da suzbije antisocijalno ponašanje.

Svrha ovakvih mjera je spriječiti i bacanje smeća, vaping i prijeteće i nasilno ponašanje da bi se poboljšala kvaliteta putovanja u svim oblicima javnog prijevoza.

Prema novim ovlastima lokalnih vlasti prekršitelji bi i u autobusima uskoro mogli biti kažnjeni plaćanjem globe u iznosu do 100 funta. 

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Pokreće se i nacionalna kampanja kojom se putnici u vlaku pozivaju da "dijele vagon, a ne buku". Predložene mjere su pozdravili aktivisti, ali neki se pitaju na koji ih način učinkovito provesti.

"Svi smo se zatekli u vlaku kad netko počne puštati glazbu ili videozapise na svome telefonu. To svima ide na živce i može brzo pokvariti putovanje", rekao je premijer Andy Burnham.

Prema postojećim ovlastima bi oni kojima se savjetuje da prekinu takvo ponašanje, ali to odbiju, mogli biti zamoljeni da napuste vlak ili će se kazniti novčanom kaznom do 1000 funta.

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Vlada je objavila da je lokalnim vlastima izdala nove smjernice o ovlastima, a one su uvedene ranije ove godine. Na taj se način želi pridonijeti sprečavanju puštanja glasne glazbe i drugog antisocijalnog ponašanja u autobusima u Engleskoj.

Nove ovlasti vlastima omogućuju uvođenje novih pravila i za vožnju u autobusima, ali ih tek treba odobriti ministarstvo prometa.

Vlada kaže da vozači autobusa neće biti odgovorni za provedbu novih pravila. Potencijalnim će se incidentima baviti ovlašteni službenici, među kojima su i službenici za sigurnost prometa i policija.

Istodobno se putnici i osoblje zaposleno u željezničkom prometu suočavaju se s puno ozbiljnijim problemima. Napadi na željezničko osoblje u zadnje su vrijeme porasli za 68 posto.

Treba li i Hrvatska slijediti primjer Engleza i uvesti kazne za ovakvo ponašanje?

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