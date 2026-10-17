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NEVJEROJATNO

Ušlo im je sazad: Englezi Lego kockice, Kinder jaje i iglu za pletenje stavljali u rektume...

Piše HINA,
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Ušlo im je sazad: Englezi Lego kockice, Kinder jaje i iglu za pletenje stavljali u rektume...
715871430 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
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Engleske bolnice izvijestile su o neobičnim slučajevima uklanjanja stranih tijela iz pacijenata, uključujući Lego kockice i daljinske upravljače

Engleske bolnice u proteklim godinama iz stražnjica pacijenata uklonile su tisuće „stranih tijela” poput e-cigareta, Lego kockica i daljinskih upravljača, piše u subotu agencija dpa. 

Broj predmeta otkriven je nakon što je novinska agencija Press Association poslala više od 100 zahtjeva za pristup informacijama bolnicama diljem zemlje, tražeći podatke o „rektalnim stranim tijelima” 2022. godine. 

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Medicinsko osoblje bolnica u Lewishamu i Greenwichu, na jugu Londona, moralo je iz rektuma pacijenata uklanjati Lego kockice u balonima, boce piva i šampona, četkicu za zube te kvaku, piše dpa. Bolnice Birminghama zabilježile su višestruke posjete radi uklanjanja predmeta poput telefona i vješalice za odjeću.

U Berkshireu su bolnice uklonile Nerf metak, kuhano jaje, limenku Coca-Cole, krumpir, bočicu dezodoransa i dršku četke za zahod. Među jestivim predmetima našli su se krastavci, tikvice, grožđe i jabuka, prenosi dpa. 

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Pronađeni su i daljinski upravljači za televizore, dječje igračke, miješalica za koktele, bankovna kartica, metalni vijci, pincete, žileti, igla za pletenje, noževi, spajalice i odvijač, kao i grana, svijeća i Kinder jaje.

Podaci koje je analizirao Press Association pokazuju da je 2022. godine više od 1500 ljudi posjetilo hitnu pomoć zbog „stranog tijela u rektumu”.

Chris Nordstrom, liječnik na odjelu hitne pomoći u bolnici Northwick Park u sjeverozapadnom Londonu, za tu je agenciju izjavio: "Srećom, incidenti ove vrste relativno su rijetki, no kada se dogode, naš je prioritet pružiti sigurnu, suosjećajnu skrb bez osuđivanja."

- Uvijek potičemo svakoga tko ima poteškoća da odmah potraži medicinsku pomoć umjesto da riskira dodatne ozljede - dodao je.   

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