'Energetsko piće je kao velika šalica kave s puno šećera. Djeci treba zabraniti da ih kupuju!'

Obilazila sam škole i držala predavanja o energetskim pićima. Mnogi nastavnici govorili su mi o djeci koja novcem koji dobiju od roditelja za užinu kupuju energetska pića i piju ih na prazan želudac. Roditelji ili to ne znaju ili nisu dovoljno educirani, ali ako biste im rekli da daju djeci veliku šalicu turske kave zaslađenu s četiri žličice šećera, to sigurno ne bi učinili. Nažalost, upravo to dobivaju u energetskim pićima, izjavila je hrvatska zastupnica u EU parlamentu Biljana Borzan (SDP).