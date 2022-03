EP tvrdi: Proizvođači moraju omogućiti zamjenu baterija

Zatražili su i obvezu proizvođača elektronskih uređaja da omoguće njihovu zamjenu.

Europarlamentarci su podržali reviziju postojećeg zakonodavstva i iznijeli zahtjeve u pogledu održivosti, performansi i označavanja baterije , uključujući uvođenje nove kategorije "baterije za 'laka prijevozna sredstva' (LMT)", kao što su električni skuteri i bicikli, te pravila o deklaraciji i naljepnici o ugljičnom otisku.

Do 2024. prijenosne baterije u uređajima, kao što su pametni telefoni, i baterije za LMT moraju biti dizajnirane tako da ih potrošači i neovisni operateri mogu lako i sigurno sami ukloniti, traži Europski parlament.

Simona Bonafè, izvjestiteljica Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o baterijama i otpadnim baterijama, istaknula je na plenarnoj sjednici parlamenta u Strasbourgu, da su baterije ključna tehnologija za poticanje održive mobilnosti i za pohranu obnovljive energije.

"Kako bi postigli ciljeve Zelenog plana i privukli ulaganja, suzakonodavci moraju brzo usvojiti jasna i ambiciozna pravila i rokove", rekla je.

“Moramo izbjeći pogreške napravljene kod solarnih panela u prošlosti,” upozorila je Bonafè.

Naglasila je da se ne smije gledati isključivo na okolišne aspekte i zaštitu prirodnih resursa, već je nužno pritom osigurati poštivanje ljudskih prava, gdje je konkretno važno zaustaviti korištenje dječjeg rada u nekim od rudnika materijala potrebnih za baterije.

Povjerenik Europske komisije za okoliš Virginijus Sinkevičius, složio se da je potrebno žurno donijeti novi regulaturni okvir za lanac proizvodnje baterija,

Pozdravio je predložene amandmane parlamenta ali i dodao da “uredba mora biti ambiciozna, no istovremeno njena provedba mora biti realistična”.

Put prema samodostatnosti EU-a

Patrizia Toia iz kluba socijaldemokrata je u raspravi istaknula važnost postizanja energetske autonomije Europe i podsjetila na greške učinjene u slučaju solarnih panela.

“Ne povezujući politiku zaštite okoliša s industrijskom politikom, kao što je bio slučaj kod solarnih panela, došlo je do ogromne ovisnosti o drugim dijelovima svijeta,” podsjetila je Toia.

Nizozemski liberal Antonius Manders rekao je da se novom uredbom treba "bacanje baterija i koristiti taj materijal kao sirovinu za izgradnju novih baterija", u skaldu s načelima kružnog gospodarstva.

U ime kluba zastupnika EPP-a, Pernille Weiss je rekla "baterijske sirovine moraju reciklirati kako bismo mi mogli ostati samodostatni i kako bismo mogli izbjeći bilo kakve probleme na tržištu i pri tome poštivati prirodu", rekla je Weiss.

Adriana Maldonado López je ispred kluba socijaldemokrata naglasila da strategija “mora poštivati ljudska prava tijekom cijelog procesa, posebno kada je u pitanju vađenje sirovina”.

Karin Karlsbro je u ime kluba liberala Renew Europe istaknula je da ćemo “s novom uredbom imati održivije baterije koje zahtijevaju poštivanje ljudskih prava i okoliša, ugljični otisak mora biti naveden u posebnoj putovnici, a materijal se mora reciklirati".

Hrvatska eurozastupnica Sunčana Glavak (HDZ/EPP) je u raspravi pohvalila davanje financijske potpore EU-a inovatorima i istaknula primjer tvrtke Rimac automobili.

“Radi se o uspjehu mladog poduzetnika i inovatora Mate Rimca čija tvrtka Rimac automobili proizvodi baterije vrhunske kvalitete za najbrži svjetski električni automobil Neveru.”

Promjena u glavama političara

U usvojenoj uredbi su i prijedlozi hrvatske europarlamentarke Biljane Borzan koji će omogućiti dulje trajanje baterija, njihovu lakšu zamjenu i uvesti oznaku na baterijama koja će pokazivati koliko im je očekivano trajanje.

Borzan, hrvatska zastupnica iz redova socijaldemokrata i članica Odbora za okoliš, ukazuje da je "čak 42 posto kvarova na pametnim telefonima i 27 posto kvarova na laptopima povezano s baterijom".

"Svi se sjećamo vremena kada se baterija na mobitelu mogla lako izvaditi i zamijeniti te je svatko od nas mogao biti sam svoj majstor. Sada se mobiteli sastavljaju na način da se baterija zalijepi i ako ju pokušate odvojiti, velika je šansa da ćete dodatno oštetiti uređaj“, tumači Borzan.

Njeno nedavno istraživanje je pokazalo kako više od 94 posto građana Hrvatske smatra kako se baterije na uređajima trebaju moći lakše zamijeniti. Ova Uredba obvezuje proizvođače da do najkasnije 2024. počnu proizvoditi baterije na način da ih i serviseri i sami potrošači mogu lako zamijeniti.

Zakonodavne inicijative koje bi za industrije značile veće troškove proizvodnje i smanjenje eventualnih dobiti ranijih godina često bi izazivale intenzivne aktivnosti lobista i nailazile na na snažan otpor značajnog broja zastupnika.

Prijedlog nove uredbe za baterije je, međutim, ovoga tjedna dobio snažnu potporu u Europskom parlamentu. Za nju je glasalo 584 zastupnika dok je samo 67 bilo protiv, a 40 suzdržano.

“Mislim da je zdravstvena krizna poprilično pomakla stvari na način da sada i oni koji su bili poprilični zaštitnici velikih igrača shvaćaju da nisu više vremena za ponašanje po bezbrižnom sistemu - kupi, baci, kupi novo,” primijetila je Borzan.

“Situacija nas tjera da nešto poduzmemo. Ne možemo se ponašati kao do sada. Stvari koje su do jučer bile poprilično nezamislive postaju realnost”, objasnila je zastupnica te dodala kako se radi o temama koje su zastupnici kluba socijaldemokrata "gurali" i prije, “ali je nažalost bila potrebna kriza da to dođe na svoje”.

“Više se ni ne osjeti iz koje je stranke koji povjerenik”, rekla je Borzan za Hinu i ocijenila da se “dogodio određeni 'switch', promjena, u glavama političara koji sada nastoje biti odgovorniji”.