Epidemiolog Kaić o virusu koji se širi u Kini: 'Kola među nama, nije nov, nema mjesta panici'

Točno pet godina od pojave korone, Kina se suočava s porastom respiratorne infekcije koja ozbiljnije može pogoditi malu djecu i starije, odnosno ljude s oslabljenim imunitetom. Njenim sjevernim provincijama kola ljudski metapneumovirus (HMPV), uzrokujući simptome slične običnoj prehladi i gripi. Iako je bolest obično blaga, može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput upale pluća, osobito kod dojenčadi, starijih osoba i onih s oslabljenim imunološkim sustavom. No za razliku od korone, riječ je o virusu koji je među nama jako dugo, desetljećima, a znanstvenici su ga identificirali 2001. To znači da na njega imamo i imunitet, koji za koronu prije pet godina nismo imali.

- Taj je virus s nama desetljećima, i nema mjesta panici. Ako je netko imunokompromitiran, može imati teži oblik bolesti, kao i starije osobe, jer im je oslabljen imunitet. Da, tog virusa ima i među nama u Hrvatskoj, no u silnim ga prehladama i slučajevima gripe ne možemo dijagnosticirati, pa ne znamo broj oboljelih od njega. Klinička slika praktički je ista kao kod respiratornog sincicijskog virusa (RSV), koji je čest među malom djecom - kaže za 24sata prim.dr. Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. RSV može uzrokovati infekcije donjeg dijela dišnog sustava - bronhiolitis i upalu pluća. Gotovo sva djeca do navršene druge godine života dobiju infekciju uzrokovanu RSV-om, i većina se oporavi za 7 do 14 dana. HMPV, dodaje epidemiolog, uzrokuje simptome jednake jačoj prehladi ili gripi, a teži su simptomi mogući kod male djece i starijih odnosno imunokompromitiranih. Jednako kao kod RSV-a, tad je moguća upala pluća, odnosno bronhiolitis.

Virus se širi respiratornim kapljicama kod kihanja i kašljanja, odnosno kontaktom s kontaminiranim površinama, rukovanjem. Simptomi uključuju kašalj, groznicu, začepljenost nosa i umor, s razdobljem inkubacije od tri do šest dana. Za razliku od Covid-19 i gripe, međutim, ne postoji cjepivo ili specifično antivirusno liječenje za HMPV nego se liječe simptomi. Trenutačno u Kini najčešće obolijevaju upravo djeca. Centar za kontrolu bolesti opovrgava prijetnje od "nove pandemije", upozoravajući samo da se treba pridržavati higijenskih mjera. Prevencija je često i propisno pranje ruku, izbjegavanje diranja očiju, nosa i usta prljavim rukama, izbjegavanje bliskoga kontakta s bolesnima, kao i upotrebe tuđih čaša, šalica, jedaćeg pribora. Virus je najaktivniji zimi, sve do proljeća, pa je dobro izbjegavati zatvorene prostore s puno ljudi, a time i mogućnost zaraze. 