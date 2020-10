Epidemiolog Kolarić iz Vladina znanstvenog savjeta postao je zastupnik SDP-a u Zagrebu

SDP je u Zagrebu pao na tek pet zastupnika, troje bliskih Bernardiću je već podnijelo ostavke, pa sada Gordan Maras gura nova lica u Skupštinu kako bi pokušao popraviti rejting stranke prije lokalnih izbora u svibnju

<p>Novi zastupnici SDP-a u zagrebačkoj gradskoj skupštini bit će <strong>Branimir Kolarić</strong>, <strong>Darko Liović</strong> i <strong>Lara Kvesić</strong>. Oni će zamijeniti trojac koji je podnio ostavke jer su odlučili biti samo saborski zastupnici nakon parlamentarnih izbora. Trojac koji je podnio ostavke su ljudi bliski bivšem predsjedniku stranke <strong>Davoru Bernardiću</strong> koji nikada nije bio na istoj liniji s Gordanom Marasom koji je preuzeo zagrebački SDP. Sada je Maras odlučio o imenima novih zastupnika. </p><p>Najpoznatiji SDP-ovac je Branko Kolarić, epidemiolog iz zavoda "Andrija Štampar" koji je ujedno i član Vladina znanstvenog savjeta koji pomaže u borbi protiv Covida 19. Kolarić je dugogodišnji SDP-ovac, bio je i na lokalnoj listi, te je jednom izjavio "koronu ne zanima naša stranačka pripadnost". Darko Liović je nekadašnji šef agencije HAMAG u vrijeme Milanovićeve Vlade. Najmlađa zamjena je Lara Kvesić, potpredsjednica stranačke mladeži. </p><p>Maras je inače i ranije htio napraviti ovu rošadu, ali mu Zlatko Komadina, koji je bio v.d. predsjednika SDP-a nije to potpisao. Pa je Maras u rujnu objavio ljutiti status.</p><p>"Tri mandata idu u mirovanje, već su dali ostavke u odborima i predložio sam tri osobe sa liste koje najbolje mogu odraditi preostali dio mandata. To nisu moji ljudi i paradoks je što nitko nije doveo u pitanje kvalitetu prijedloga, ali svejedno ne žele poštivati Statut i pustiti nas da radimo. Komadina može, Maras ne može! Kada će već jednom shvatiti da SDP nije njihovo vlasništvo!" napisao je tada Maras. </p><p>SDP od izbora do izbora ima sve lošiji rezultat u Zagrebu, a vrhunac su bili i posljednji parlamentarni izbori. Lokalni izbori su u svibnju i do tad će se pokušati više nametnuti s novim imenima. Još nisu odlučili niti tko će im biti kandidat za gradonačelnika protiv Milana Bandića. Maras bi to želio, ali u tome ima otpora u stranci.</p>